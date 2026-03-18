Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals, ενός νέου τεχνοβλαστού του Πανεπιστήμιο Πατρών, που δραστηριοποιείται στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των Επιστημών Υγείας και Ευζωίας.

Η ίδρυση της εταιρείας προέκυψε από την ανάγκη αξιοποίησης και εμπορικής ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλής επιστημονικής αξίας, με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών, χρόνιων και έως σήμερα ανίατων ασθενειών. Η Anthestos Pharmaceuticals φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και φαρμακευτικής καινοτομίας, μεταφέροντας τεχνογνωσία από το εργαστήριο στην κλινική πράξη.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκεται η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για δερματικές παθήσεις, με έμφαση στην ψωρίαση, μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Κύριο ερευνητικό επίτευγμα της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μικρού μορίου, ενός συζεύγματος ρετινοϊκού οξέος και σπερμίνης (RASP), το οποίο παράγεται σε κρυσταλλική μορφή (crRASP) και βρίσκεται ήδη σε φάση προκλινικών δοκιμών. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα καταδεικνύουν σημαντική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της ψωρίασης.

Η ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, αξιοποιώντας την επιστημονική αριστεία μέσω της προώθησης και της δημιουργίας λύσεων με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Τα ιδρυτικά μέλη του τεχνοβλαστού αποτελούν o Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας κ. Κ. Αυγουστάκης, οι Ομότιμοι Καθηγητές Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας αντίστοιχα κ. Δ. Δραΐνας και κ. Δ. Παπαϊωάννου, και ο κ. Ευάγγελος Δραΐνας, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διαχειριστής του Τεχνοβλαστού.

Η δημιουργία της εταιρείας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Πανεπιστήμιο Πατρών ως πυλώνα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στον χώρο της υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: anthestos.com

