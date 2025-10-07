ΙΕΛΚΑ: Μικρή μείωση στις τιμές των σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο, ποια είδη αυξήθηκαν ΠΙΝΑΚΑΣ

Μικρή υποχώρηση κατά 0,76% σημείωσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ο ετήσιος πληθωρισμός για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +0,61%, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε σχέση με τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) εμφανίζει αύξηση +0,76%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-5,63%), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,4%), στα τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%), στις τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,21%) και στα είδη μιας χρήσης και οικιακά είδη (-3,18%).

Οι μειώσεις οφείλονται κυρίως στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού, με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες να επιδρούν θετικά στις τιμές των λαχανικών και η αποκλιμάκωση του ελαιολάδου να επηρεάζει τα τρόφιμα παντοπωλείου.

Αντίθετα, αυξήσεις καταγράφηκαν στα φρέσκα κρέατα (+10,18%), στα μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+9,88%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (+6,06%), στα γαλακτοκομικά και χυμούς ψυγείου (+4,26%) και στα κατεψυγμένα (+3,82%).

Η άνοδος στις τιμές του κρέατος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διεθνών τιμών εισαγόμενων ειδών, στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και σε ασθένειες ζώων που επηρέασαν τις εκτροφές στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι αυξήσεις σε γλυκά, πρωινά και κατεψυγμένα επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές κακάο και καφέ, που έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των κλιματικών συνθηκών τα τελευταία δύο χρόνια.

Το ΙΕΛΚΑ σημειώνει ότι η συγκράτηση των τιμών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στην οργανωτική ετοιμότητα των αλυσίδων, στην υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων που επιτρέπει γρήγορη αναπλήρωση και αναπροσαρμογή των τιμών, και στην αυξημένη παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές και καλύπτουν μεγάλο εύρος καταναλωτικών αναγκών.

