Ιερέας αντί να ψάλει το «Χριστός Ανέστη» βρέθηκε στο κρατητήριο!

Μετά από καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του για αυτοδικία και ενδοοικογενειακό επεισόδιο λίγες ώρες πριν την Ανάσταση. Το περιστατικό διαδραματίστηκε στο Ηράκλειο

14 Απρ. 2026 19:50
Pelop News

Μοιάζει σαν σενάριο βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία! Μιλάμε για το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο (11/4/2026) στο Ηράκλειο, όταν ένας 60χρονος ιερέας αντί να ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» στην εκκλησία κατέληξε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του για αυτοδικία και ενδοοικογενειακό επεισόδιο λίγες ώρες πριν την Ανάσταση.

Οι δύο τους είναι γονείς δύο παιδιών και διεκδικούν ένα κτήμα, το οποίο έχει καταστεί «μήλο της έριδος», με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαρκώς εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης ο εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος συζεί με άλλη σύντροφο, παραβιάζει το λουκέτο της περίφραξης του κτήματος και «κλέβει τα αυγά από τις κότες και τα κουνέλια».

Καταγγέλλει, επίσης, ότι ο 60χρονος ιερέας ακόμα και τώρα συμπεριφέρεται πολύ άσχημα απέναντι της, καθώς την βρίζει και την απειλεί, αδιαφορώντας αν είναι μπροστά τα παιδιά τους, ενώ στο παρελθόν, όσο ακόμα ζούσαν μαζί, είχε βιαιοπραγήσει σε βάρος της.

Η καταγγελία της 52χρονης οδήγησε στη σύλληψη του 60χρονου ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου. Μετά από έρευνα της Αστυνομίας βρέθηκαν μεταξύ άλλων τρία κυνηγετικά όπλα, με ληγμένες άδειες, αεροβόλα, φυσίγγια, κάλυκες, κροτίδες, κρητικά μαχαίρια και κάποια άλλα ευρήματα (πετρώδη κομμάτια παλαιάς περιόδου, όπως πιθανολογείται από τις Αρχές, οστεοφυλάκιο με λείψανα Αγίων, δύο παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων) που θα ελεγχθούν ως προς την αξία τους κατόπιν σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του 60χρονου ιερέα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος προσώπου ανικάνου να αντισταθεί (ανηλίκου), καθώς και διώξεις για τα κυνηγετικά, τις κροτίδες, τα πυρομαχικά.

Ο 60χρονος, ο οποίος πέρασε τη βραδιά της Ανάστασης στα κρατητήρια, αρνείται τις παραπάνω κατηγορίες. Όσο για το διεκδικούμενο κτήμα, ισχυρίζεται ότι είναι δικό του και ότι εκείνος εγκατέστησε στο χωράφι τα οικόσιτα ζώα, τα οποία και εξακολουθεί να φροντίζει.

Η υπόθεση έφθασε μέχρι την αίθουσα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, όμως τελικά αναβλήθηκε για τον προσεχή Ιούνιο. Στον 60χρονο ιερέα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την εν διαστάσει σύζυγο της, ενώ του απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της.

Μαρτυρίες των δύο παιδιών
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάθεση έδωσαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, το ένα εκ των οποίων είναι ανήλικο.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί κατέθεσε ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο ο πατέρας είχε χτυπήσει στο στήθος τη μητέρα τους, ενώ την είχε χαστουκίσει προκειμένου να την εξαναγκάσει, όπως λέει, να του μεταβιβάσει αυτοκίνητο και χωράφια.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας περιγράφει ότι προ καιρού ο πατέρας του δε δίστασε να τον χαστουκίσει με δύναμη, επειδή τόλμησε να του πει ότι δεν ήταν σωστό να τους αφήσει, καθώς ήταν ακόμα ανήλικος και όφειλε να τον φροντίσει, ενώ φέρεται να αναφέρεται και σε κάποια άλλα περιστατικά βίας κατά την παιδική του ηλικία.

