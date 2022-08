Ιερουσαλήμ: Πυροβολισμοί σε λεωφορείο στο κέντρο της – Οκτώ οι τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον λεωφορείου νωρίς σήμερα στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυρά εναντίον λεωφορείου κοντά στον Τάφο του Δαυίδ (…). Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο και αναζητούν ύποπτο που τράπηκε σε φυγή», ανέφερε αρχικά η αστυνομία του Ισραήλ.

Terror attack in Israel – a shooter targets a bus full of civilians near the Kotel/Western Wall in Jerusalem.

«Ο τρομοκράτης βρίσκεται στα χέρια μας», δήλωσε αργότερα στον κρατικό ραδιοσταθμό ο Καν Ελί Λεβί, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

#BREAKING: 7 hurt, 2 seriously, after 2 reported terrorists opened fire on Israelis boarding a bus near the Western Wall in Jerusalem, Israel.

A manhunt for the perpetrators is underway. pic.twitter.com/bC5JdLyFLm

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 13, 2022