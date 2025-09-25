Ηγουμενίτσα: 11χρονος μαθητής σκοτώθηκε γυρίζοντας από το σχολείο – Τον παρέσυρε ΙΧ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα, όπου 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη ημεδαπή. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

