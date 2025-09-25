Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας, όταν ένας 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 11:00 στην οδό 49 Μαρτύρων, μπροστά στα μάτια των γονιών του παιδιού, που έτρεξαν σοκαρισμένοι στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι, μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού, είχε φύγει νωρίτερα από το σχολείο λόγω αδιαθεσίας για να μεταβεί στην επιχείρηση του πατέρα του. Η διάβαση που προσπάθησε να διασχίσει βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα από το κατάστημα της οικογένειας. Εκείνη τη στιγμή, όχημα που οδηγούσε μια 58χρονη γυναίκα έπεσε πάνω του, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

«Το ατύχημα έγινε ούτε ένα μέτρο από τη διάβαση. Άκουσα τις φωνές, βγήκα έξω και είδα το παιδάκι κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Οι γονείς του ήταν εκεί, ούρλιαζαν και χτυπιόντουσαν από τον πανικό τους», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον 11χρονο αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως, δυστυχώς, το αγοράκι κατέληξε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι.

Η οικογένεια θρηνεί το ένα από τα τρία παιδιά της, καθώς το αγόρι είχε δίδυμη αδελφή. Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, που βρίσκεται στο πλευρό των γονιών.

Η 58χρονη οδηγός συνελήφθη, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

