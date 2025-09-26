Ικανοποίηση Ερντογάν για τη συνάντηση με Τραμπ

Για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο της επιστροφής από την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να τερματιστούν οι σφαγές στη Γάζα και να επιδιωχθεί μόνιμη ειρήνη μέσω της λύσης δύο κρατών. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, ενώ έκανε απολογισμό της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και των διμερών επαφών του στις ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επεσήμανε ότι «η συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ σημαντική για να αποδειχθεί η βούληση να σταματήσουν οι σφαγές στη Γάζα. Συζητήσαμε πρώτα πώς θα επιτευχθεί εκεχειρία και στη συνέχεια διαρκής ειρήνη. Καταλήξαμε σε συναίνεση. Η λύση δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη φόρμουλα».

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος έχει ξεπεράσει τις 150, μετά και την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά. Το Ισραήλ επιχειρεί να ακυρώσει αυτές τις προσπάθειες με την πολιτική κατοχής», δήλωσε.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Ερντογάν επανέλαβε τις θέσεις της Άγκυρας για τη Συρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα δικαιώματα της «τδβκ», ενώ είχε συναντήσεις με ηγέτες και υπουργούς από πολλές χώρες.

Συνομιλίες με τον Τραμπ

Κατά τη δεύτερη φάση της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Ερντογάν είχε «πολύ περιεκτική συνάντηση» με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ενίσχυση του εμπορίου με στόχο τα 100 δισ. δολάρια, μέτρα για διευκόλυνση επενδύσεων και πιθανές συνεργασίες στην άμυνα. «Εξετάσαμε επίσης την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, τη σταθερότητα στη Συρία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν ευχαρίστησε για τη φιλοξενία στον Λευκό Οίκο, σημειώνοντας ότι «ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από αυτούς που πέταγαν, κακόβουλα, λάσπη». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ συμβάλλει θετικά στη βελτίωση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων.

Η Γάζα στο επίκεντρο

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «είναι αδύνατο να δικαιολογηθεί ο θάνατος παιδιών και αθώων πολιτών με πρόσχημα την ασφάλεια». Υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να θέτει το θέμα στην ατζέντα μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και μόνιμη ειρήνη».

Αναφερόμενος στην ομιλία του στον ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι φωτογραφίες που παρουσίασε αποτυπώνουν «την καταπίεση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που απομονώνουν όλο και περισσότερο το Ισραήλ». Όπως είπε, «οι φωνές των καταπιεσμένων ακούγονται πλέον πιο δυνατά από ποτέ».

Διπλωματικές επαφές

Ο Ερντογάν στάθηκε στη σημασία των διπλωματικών επαφών που έγιναν στο «Turkevi» στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς το «διπλωματικό κέντρο» που ενισχύει τον ρόλο της Τουρκίας σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Επίσης, αναφέρθηκε στις σχέσεις με τη Συρία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θέλει «μια χώρα όπου όλοι οι Σύροι θα ζουν ειρηνικά». Για την Κύπρο επανέλαβε τη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών, τονίζοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «αν το εσωτερικό μας μέτωπο είναι ισχυρό, κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλει τίποτα απ’ έξω», επαναλαμβάνοντας το δόγμα «ανεξάρτητης και ισχυρής Τουρκίας» σε όλα τα επίπεδα, από την άμυνα μέχρι την οικονομία.

