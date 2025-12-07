Ικανοποίηση παρά την ήττα στον Προμηθέα 2014: «Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε!»

Μπορεί ο Προμηθέας 2014 να έχασε από τον Απόλλωνα στην παράταση, όμως στην ομάδα του Γιάννη Ντάγιου επικρατεί ικανοποίηση και για τη συνολική εικόνα της ομάδας και για τη μαχητικότητα των παικτών και – κυρίως – για τη βελτίωση που παρουσιάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι οι νεαροί «Προμηθείς».

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγαν μετά το τέλος της σημερινής αναμέτρησης παράγοντες του Προμηθέα ότι «τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε μέσα στη χρονιά!», προσθέτοντας παράλληλα ότι «τα νέα παιδιά της ομάδας μας αποκτούν εμπειρίες και γίνονται ακόμη καλύτεροι παίκτες».



Παράλληλα, ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής στην «Π» αμέσως μετά το τέλος του αγώνα: «Ηταν ένα ωραίο παιχνίδι. Περιμέναμε ότι η έδρα του Απόλλωνα θα είναι πολύ δυνατή. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εμείς παραμένουμε πιστοί στο πλάνο μας και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη».

