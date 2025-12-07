Ικανοποίηση παρά την ήττα στον Προμηθέα 2014: «Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε!»

Η μαχητικότητα των παικτών του Προμηθέα 2014 και η συνεχής βελτίωση της ομάδας είναι τα μεγαλύτερα κέρδη από το ντέρμπι της National League 1 με τον Απόλλωνα που κρίθηκε στην παράταση.

Ικανοποίηση παρά την ήττα στον Προμηθέα 2014: «Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε!» Καπετάκης, Κιόσα και Κομνιανίδης τα λένε στη διάρκεια του αγώνα του Προμηθέα 2014 με τον Απόλλωνα
07 Δεκ. 2025 21:30
Pelop News

Μπορεί ο Προμηθέας 2014 να έχασε από τον Απόλλωνα στην παράταση, όμως στην ομάδα του Γιάννη Ντάγιου επικρατεί ικανοποίηση και για τη συνολική εικόνα της ομάδας και για τη μαχητικότητα των παικτών και – κυρίως – για τη βελτίωση που παρουσιάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι οι νεαροί «Προμηθείς».

Ικανοποίηση παρά την ήττα στον Προμηθέα 2014: «Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε!»

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγαν μετά το τέλος της σημερινής αναμέτρησης παράγοντες του Προμηθέα ότι «τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε μέσα στη χρονιά!», προσθέτοντας παράλληλα ότι «τα νέα παιδιά της ομάδας μας αποκτούν εμπειρίες και γίνονται ακόμη καλύτεροι παίκτες».

Ικανοποίηση παρά την ήττα στον Προμηθέα 2014: «Τέτοια παιχνίδια θέλουμε να παίζουμε!»
Παράλληλα, ο προπονητής του Προμηθέα 2014 Γιάννης Ντάγιος δήλωσε τα εξής στην «Π» αμέσως μετά το τέλος του αγώνα: «Ηταν ένα ωραίο παιχνίδι. Περιμέναμε ότι η έδρα του Απόλλωνα θα είναι πολύ δυνατή. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εμείς παραμένουμε πιστοί στο πλάνο μας και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ