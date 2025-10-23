Ικανοποίηση Ζελένσκι για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

23 Οκτ. 2025 12:42
Pelop News

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση επί της Μόσχας για να διασφαλισθεί μία κατάπαυση του πυρός.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε ότι πιστεύει πως μία κατάπαυση του πυρός παραμένει εφικτή, αλλά απαιτείται η αύξηση της πίεσης επί της Μόσχας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε μέσω της πλατφόρμας Χ τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις κυρώσεις που ανακοίνωσε χθες κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα.

«Είναι ένα ισχυρό και αναγκαίο μήνυμα ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη», είπε.

Εκφράζοντας αγανάκτηση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις τις οποίες χαρακτήρισε «τεράστιες» κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα ελπίζοντας ότι θα αναγκάσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Rosneft και Lukoil στις ΗΠΑ, καθώς και απαγόρευση σε όλες τις αμερικανικές εταιρείες να έχουν συναλλαγές με τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στηρίζει τον Ζελένσκι και συζητήσεις για δάνειο στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε συμφωνία για την ενίσχυση των κυρώσεων στον τομέα των ρωσικών υδρογονανθράκων για να πληγεί η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συμφωνήσουν σήμερα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.
