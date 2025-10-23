Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στηρίζει τον Ζελένσκι και συζητήσεις για δάνειο στην Ουκρανία

Την υποστήριξή τους στον Βολόντιμιρ Ζελένσκι μετά τις ανατροπές των τελευταίων ημερών στο ουκρανικό σκοπεύουν να δείξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη σημερινή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ενθαρρυμένοι από τη στροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ανακοινώσει την περασμένη Πέμπτη τα σχέδιά του για τετ-α-τετ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να ακυρώσει χθες το ραντεβού και να επιβάλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής με τον Ζελένσκι, να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να συμφωνήσουν στην εκπόνηση πρότασης για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χορήγηση μεγάλου δανείου στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το σχέδιο «δανείου επανορθώσεων» στην Ουκρανία

Ένα βασικό μέρος της υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία βασίζεται στο σχέδιο για ένα νέο «δάνειο επανορθώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει στην Ένωση. Το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών στον διεθνή οργανισμό καταθέσεων Euroclear, έχει ζητήσει εγγυήσεις ότι η υπόλοιπη ΕΕ θα μοιραστεί τυχόν υποχρεώσεις σε περίπτωση που η Ρωσία προσφύγει στα δικαστήρια.

Ενώ παραμένουν ανοικτά βασικά ερωτήματα, οι διπλωμάτες ελπίζουν ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα ανάψουν στην Κομισιόν το πράσινο φως για να συντάξει μια επίσημη νομική πρόταση για το δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί από το Κίεβο μόνο όταν η Μόσχα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τις καταστροφές που προκάλεσε κατά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ουκρανία στη μάχη», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αξιωματούχοι λένε ότι τα κεφάλαια – το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, σύμφωνα με την Κομισιόν θα πρέπει να διατεθεί για την αγορά όπλων στην Ευρώπη – θα μπορούσαν να διατηρήσουν την Ουκρανία σε λειτουργία για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Ακόμα κι αν δοθεί ένα αρχικό νεύμα στη σύνοδο κορυφής, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν μήνες διαμάχης για τα ψιλά γράμματα πριν οριστικοποιηθεί το δάνειο. «Υπάρχουν πολλά ζητήματα που εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Η Ουκρανία ζητεί να χειριστεί κατά το δοκούν τα χρήματα του δανείου

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα κεφάλαια μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο που θα τα δαπανήσει.

Η Κομισιόν πρότεινε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δανείου θα δαπανηθεί για ουκρανικά και ευρωπαϊκά όπλα, αλλά ένα μικρότερο μέρος θα προορίζεται για γενική δημοσιονομική στήριξη, την οποία το Κίεβο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει όπλα από χώρες εκτός Ευρώπης.

Ως επόμενο βήμα, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να αναθέσουν στην Κομισιόν να παρουσιάσει μια επίσημη νομική πρόταση.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την ιδέα ως παράνομη κατάσχεση περιουσίας και προειδοποίησε με αντίποινα.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν αργά χθες το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αφού η Σλοβακία απέσυρε την αντίρρησή της και το επικύρωσαν σήμερα το πρωί επισήμως. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα μέτρα για τον λεγόμενο σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων και δύο ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.

