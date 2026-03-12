Ηλεία: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σε Πύργο και Αμαλιάδα

Σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν αστυνομικοί στην Ηλεία, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διαφορετικές περιοχές του νομού.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, όπου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κινούνταν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για τροχονομική παράβαση. Σε βάρος του ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αμαλιάδα. Αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω τροχονομικής παράβασης.

Οι δύο υποθέσεις προστίθενται στη σειρά ελέγχων που διενεργούν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην περιοχή, με στόχο την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

