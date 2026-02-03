Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά Πηνείας – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου σε κατοικία στην Ακροποταμιά Πηνείας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του patrisnews.com από την Ηλεία, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, το οποίο κατάφερε να θέσει γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα κτίσματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

