Ηλεία: Ηλικιωμένος κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του...

Ένας 83χρονος κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του σε ορεινό χωριό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ο ηλικιωμένος όπως και η σύζυγός του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το πρωί η σύζυγός του έχασε την επαφή μαζί του και παρά τα προβλήματα που την έχουν καταβάλει, προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ένας γείτονας ανακάλυψε την τραγική πραγματικότητα… Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση.

