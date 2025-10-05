Ηλεία: Ηλικιωμένος κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του…

Ο 83χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και θέλησε να δώσει τέλος στο μαρτύριό του, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες

05 Οκτ. 2025 14:12
Pelop News

Ένας 83χρονος κρεμάστηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του σε ορεινό χωριό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ο ηλικιωμένος όπως και η σύζυγός του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το πρωί η σύζυγός του έχασε την επαφή μαζί του και παρά τα προβλήματα που την έχουν καταβάλει, προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ένας γείτονας ανακάλυψε την τραγική πραγματικότητα… Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση.
