Ηλεία: Κάνναβη, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και φυγόποινος ληστείας σε τέσσερις συλλήψεις

Μπαράζ αστυνομικών παρεμβάσεων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Ηλεία, με τέσσερις διαφορετικές συλλήψεις που αφορούν κατοχή μαχαιριού, οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια, κατοχή ναρκωτικών και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης για σοβαρά αδικήματα.

Οι υποθέσεις εκτυλίχθηκαν σε διαφορετικά σημεία του νομού, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε ελέγχους και επεμβάσεις σε Ανδραβίδα, Πύργο και στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Σύλληψη στην Ανδραβίδα για μαχαίρι

Η πρώτη υπόθεση αφορά σύλληψη αλλοδαπού άνδρα στην Ανδραβίδα, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, το οποίο και κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οδηγούσε στην Πατρών – Πύργου ενώ του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα

Σε δεύτερη περίπτωση, χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η υπόθεση καταγράφηκε ως παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κάνναβη σε έλεγχο στον Πύργο

Χειροπέδες πέρασαν επίσης χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί της ΟΠΔΙ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε ημεδαπό άνδρα στον Πύργο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 8,1 γραμμάρια κάνναβης. Η ποσότητα οδηγήθηκε για τα περαιτέρω, ενώ σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Σύλληψη και για καταδικαστική απόφαση

Την ίδια ημέρα, επίσης σε περιοχή του Πύργου, αστυνομικοί της ΟΠΔΙ προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών και ενός μηνός για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

