Πύργος: 17χρονος έτρεχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και αγνόησε σήμα αστυνομικών – Συνελήφθη και η μητέρα του

Νέο περιστατικό με ανήλικο οδηγό καταγράφηκε στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, όπου 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου μετά από επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε μοτοποδήλατο και συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες στην εθνική οδό, σε ένα περιστατικό που σήμανε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε.

Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, με τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου να προχωρούν στη σύλληψη του 17χρονου στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας.

Η συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες και η μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αποτελούν τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης, η οποία εντάσσεται στα περιστατικά επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς που απασχολούν συχνά τις αστυνομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ανήλικοι.

Συνελήφθη και η μητέρα του

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται συχνά σε υποθέσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις ή σε περιστατικά που εγείρουν ζήτημα γονικής ευθύνης και εποπτείας.

Η προανάκριση για το περιστατικό στην Ηλεία

Η υπόθεση καταγράφηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι χειρίστηκαν το περιστατικό και προχώρησαν στις προβλεπόμενες συλλήψεις.

Το νέο συμβάν στην Ηλεία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αυτοσχέδιων αγώνων σε δημόσιους δρόμους, αλλά και του κινδύνου που δημιουργείται τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

