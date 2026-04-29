Πύργος: 17χρονος έτρεχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και αγνόησε σήμα αστυνομικών – Συνελήφθη και η μητέρα του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε 17χρονος στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες με μοτοποδήλατο και να μην σταμάτησε σε σήμα ελέγχου. Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

29 Απρ. 2026 12:16
Pelop News

Νέο περιστατικό με ανήλικο οδηγό καταγράφηκε στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, όπου 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου μετά από επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος οδηγούσε μοτοποδήλατο και συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες στην εθνική οδό, σε ένα περιστατικό που σήμανε άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε.

Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ, με τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου να προχωρούν στη σύλληψη του 17χρονου στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας.

Η συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες και η μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αποτελούν τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης, η οποία εντάσσεται στα περιστατικά επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς που απασχολούν συχνά τις αστυνομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ανήλικοι.

Συνελήφθη και η μητέρα του

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται συχνά σε υποθέσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παραβατικές πράξεις ή σε περιστατικά που εγείρουν ζήτημα γονικής ευθύνης και εποπτείας.

Η προανάκριση για το περιστατικό στην Ηλεία

Η υπόθεση καταγράφηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίοι χειρίστηκαν το περιστατικό και προχώρησαν στις προβλεπόμενες συλλήψεις.

Το νέο συμβάν στην Ηλεία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αυτοσχέδιων αγώνων σε δημόσιους δρόμους, αλλά και του κινδύνου που δημιουργείται τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Γιατί τα κατοικίδια δεν πρέπει να τρώνε γλυκά
15:00 «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας
14:56 «Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουν»: Η μαρτυρία υπαλλήλου από τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού
14:53 Χωρίς τανκς η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα
14:45 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Κασσάνδρου – 20χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι, έκλεισε ο δρόμος ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ρομποτικά «σκυλιά» με πρόσωπα διάσημων προκαλούν στο Βερολίνο
14:33 «Θα σε τουφεκίσω κι εσένα»: Σοκάρει ο διάλογος του 89χρονου με τον εισαγγελέα
14:26 Έχεις αυτό το 2ευρω σπίτι σου; Μπορεί να αξίζει χιλιάδες ευρώ
14:25 Συγχαρητήρια από τον Πελετίδη στους μαθητές του δημοτικού Καμινίων
14:19 Ο Ικαριώτης που του έδωσαν μήνες ζωής και έζησε δεκαετίες – Η ιστορία του Σταμάτη Μωραΐτη
14:09 Ευβοϊκός: Σμήνη από μωβ μέδουσες ξανά στις ακτές της Εύβοιας – Ανησυχία για το καλοκαίρι ΒΙΝΤΕΟ
14:07 Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων
14:00 Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας
13:57 Νίκαια: Βαν λαμπάδιασε εν κινήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη – Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας ΒΙΝΤΕΟ
13:56 Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης
13:49 Ο 89χρονος πιστολέρο είχε εμφανιστεί και στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία: Πρόταση για 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση μισθού
13:36 Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο
13:36 Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι
13:28 Τασούλας από το Ντουμπρόβνικ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και συνδεσιμότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
