Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού

Σημαντικά προβλήματα υδροδότησης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιοχές της Ηλείας, κυρίως στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και γειτονικούς οικισμούς, εξαιτίας της εκτεταμένης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία της Πέμπτης (5/2/2026).

Η ζημιά εντοπίζεται στον αγωγό του Ερυμάνθου, όπου μεγάλο τμήμα περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί, προκαλώντας διακοπές υδροδότησης σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαβαθμιτικού Συνδέσμου Ύδρευσης Νομού Ηλείας, Βασίλη Λιακόπουλο, η πλήρης αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τρεις έως πέντε ημέρες.

Όπως εξήγησε, το απαραίτητο υλικό για την αποκατάσταση αναμένεται να φτάσει άμεσα, ωστόσο οι εργασίες δυσχεραίνονται καθώς στο σημείο έχει καταρρεύσει τμήμα γέφυρας και παραμένει αυξημένη η στάθμη νερού στην κοίτη, γεγονός που καθυστερεί την έναρξη των τεχνικών παρεμβάσεων.

Στον Πύργο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ελλείψεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα με υδροφόρες μεταφοράς πόσιμου νερού και αποθέματα εμφιαλωμένου νερού, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα πιθανές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Πύργου παρέμειναν κλειστές την Παρασκευή, μετά από σχετική απόφαση των τοπικών αρχών.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνεχίζουν παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του νομού, αποκαθιστώντας ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικές εργασίες ενίσχυσης αναχωμάτων στους ποταμούς Ενιπέα και Αλφειό για την αποφυγή νέων προβλημάτων.

