Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού

Χωρίς πλήρη υδροδότηση παραμένουν περιοχές σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία και γύρω χωριά μετά τη σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία - Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
06 Φεβ. 2026 12:39
Pelop News

Σημαντικά προβλήματα υδροδότησης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιοχές της Ηλείας, κυρίως στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και γειτονικούς οικισμούς, εξαιτίας της εκτεταμένης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία της Πέμπτης (5/2/2026).

Η ζημιά εντοπίζεται στον αγωγό του Ερυμάνθου, όπου μεγάλο τμήμα περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί, προκαλώντας διακοπές υδροδότησης σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαβαθμιτικού Συνδέσμου Ύδρευσης Νομού Ηλείας, Βασίλη Λιακόπουλο, η πλήρης αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τρεις έως πέντε ημέρες.

Όπως εξήγησε, το απαραίτητο υλικό για την αποκατάσταση αναμένεται να φτάσει άμεσα, ωστόσο οι εργασίες δυσχεραίνονται καθώς στο σημείο έχει καταρρεύσει τμήμα γέφυρας και παραμένει αυξημένη η στάθμη νερού στην κοίτη, γεγονός που καθυστερεί την έναρξη των τεχνικών παρεμβάσεων.

Στον Πύργο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ελλείψεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα με υδροφόρες μεταφοράς πόσιμου νερού και αποθέματα εμφιαλωμένου νερού, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα πιθανές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Πύργου παρέμειναν κλειστές την Παρασκευή, μετά από σχετική απόφαση των τοπικών αρχών.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνεχίζουν παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του νομού, αποκαθιστώντας ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικές εργασίες ενίσχυσης αναχωμάτων στους ποταμούς Ενιπέα και Αλφειό για την αποφυγή νέων προβλημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ