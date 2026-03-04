Ηλεία: Συλλήψεις για κάνναβη στον Πηνειό – 17χρονος με σπρέι πιπεριού στον Πύργο

Σε συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που αφορούν κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Πηνειού, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της ναρκωτικής ουσίας.

Σε δεύτερη περίπτωση, χθες το βράδυ στον Πύργο, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν έναν 17χρονο, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε σπρέι πιπεριού.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του.

