Ηλεία: Συλλήψεις για κάνναβη στον Πηνειό – 17χρονος με σπρέι πιπεριού στον Πύργο

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχές της Ηλείας στο πλαίσιο ελέγχων για παραβατικές πράξεις. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Πηνειό για κατοχή ναρκωτικών, ενώ στον Πύργο συνελήφθη 17χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ηλεία: Συλλήψεις για κάνναβη στον Πηνειό – 17χρονος με σπρέι πιπεριού στον Πύργο
04 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Σε συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις που αφορούν κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Πηνειού, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της ναρκωτικής ουσίας.

Σε δεύτερη περίπτωση, χθες το βράδυ στον Πύργο, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν έναν 17χρονο, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε σπρέι πιπεριού.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ