Ηλεία: Συνάντηση του Ανδ. Νικολακόπουλου με τον νέο αστυνομικό διευθυντή

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της Αστυνομίας στην Ηλεία, τέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο πρ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, με το νέο Αστυνομικό Διευθυντή Παρασκευά Μασούρα.

Παρουσία αξιωματικών-στελεχών της Α.Δ. Ηλείας, ο . Μασούρας ενημέρωσε τον κ. Νικολακόπουλο για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Αστυνομία στο Νομό, τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές, την αντιμετώπιση της βίας και εγκληματικότητας, τη στελέχωση και διάρθρωση των υπηρεσιών, τις προσλήψεις προσωπικού, τις μεταγωγές των κρατουμένων κ.α.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Γαστούνης, όπου συνολικά συνελήφθησαν 27 άτομα, ενώ όπως τόνισε ο νέος Αστυνομικός Δ/ντης, η συνεχής παρουσία της Αστυνομίας συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες στην παραπάνω περιοχή.

Κτιριακές υποδομές

«Επί τάπητος» εξάλλου τέθηκε και το ζήτημα των κτιριακών υποδομών της Αστυνομίας στην Ηλεία, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Α.Τ. Αρχ. Ολυμπίας, καθώς και των υπόλοιπων κτιρίων που είναι αναγκαία στο Νομό (Αμαλιάδα, Βάρδα κλπ.), μετά και τη δημιουργία των δύο σύγχρονων τμημάτων σε Λεχαινά και Κρέστενα.

Όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού ο πρ. Υφυπουργός χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την την προσθήκη 32 αστυνομικών μέσω των τακτικών μεταθέσεων, ενώ το ίδιο θα επιδιωχτεί στις έκτακτες μεταθέσεις καθώς επίσης και με την ενίσχυση 28 δοκίμων.

Παράλληλα σημαντική ενίσχυση θα λάβει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας από τους αστυνομικούς που θα υπηρετήσουν χωρίς αμοιβή, μετά από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Βουλευτής Ηλείας αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Α.Δ., εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για τις προσπάθειες των αστυνομικών, τόσο στην περιοχή της Γαστούνης, αλλά και σε ολόκληρο το Νομό Ηλείας.

