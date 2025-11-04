Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους υπερπροπόνησης και προτείνουν έξυπνες προσαρμογές για να αποφύγουμε τραυματισμούς και να ενισχύσουμε τη φυσική μας κατάσταση.


04 Νοέ. 2025 11:30


Η άσκηση παραμένει ο καλύτερος σύμμαχος κατά της γήρανσης, αλλά μετά τα 40, η προσέγγισή μας πρέπει να αλλάζει για να προστατεύουμε το σώμα μας. Η ιατρική ανθρωπολόγος Τερέζα ΜακΦέιλ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το τρέξιμο μετά από δεκαετίες λόγω προβλημάτων στις αρθρώσεις, σημειώνοντας: «Πίστευα ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά τα γόνατά μου είχαν άλλη άποψη».

Οι ορθοπεδικοί αναφέρουν αύξηση τραυματισμών σε μεσήλικες που επιμένουν σε υψηλής έντασης δραστηριότητες, όπως CrossFit ή μαραθώνιοι, με συχνές ρήξεις συνδέσμων, προβλήματα στη μέση ή τον ώμο και μακροχρόνιες αποκαταστάσεις. Μια μελέτη του 2020 αποκάλυψε ότι το 91% των τραυματισμών στο pickleball αφορούσε άτομα άνω των 50, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής.

Πώς αλλάζει το σώμα μετά τα 40

Η γηρίατρος Έμιλι Φίνκελσταϊν εξηγεί ότι η μυϊκή μάζα κορυφώνεται γύρω στα 35 και στη συνέχεια μειώνεται φυσιολογικά. Μετά τα 45, η δύναμη, η ισορροπία και η ελαστικότητα φθίνουν, οι τένοντες σκληραίνουν, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και οι αρθρώσεις λεπταίνουν. «Αν συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε σαν 25χρονοι, οδηγούμαστε σε τραυματισμούς», τονίζει. Η Ροζάν Λάιπζιχ από το Mount Sinai συμπληρώνει: «Η γήρανση δεν σημαίνει ότι σταματάς, αλλά ότι προσαρμόζεσαι».

Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική

Οι ειδικοί προτείνουν λιγότερη ένταση, περισσότερη αποκατάσταση και συνδυασμό ασκήσεων:

  • Στα 50: 50% ασκήσεις ενδυνάμωσης (βάρη) και 50% αερόβιες (π.χ. περπάτημα, κολύμβηση).
  • Στα 60: 60% ενδυνάμωση και 40% αερόβιες.
  • Στα 70: 70% ενδυνάμωση και 30% αερόβιες.

Η καθηγήτρια ορθοπεδικής Μέλισα Λίμπερ υπογραμμίζει ότι η μυϊκή δύναμη μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών, ακόμα και σε πτώσεις. Οι δραστηριότητες όπως κολύμβηση, γιόγκα ή ασκήσεις με βάρη χαμηλής έντασης ενισχύουν τη σταθερότητα και προστατεύουν τις αρθρώσεις.

Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα για την κουλτούρα «αντι-γήρανσης» που προωθείται στα social media, δημιουργώντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Οι «superagers» –80χρονοι που τρέχουν μαραθώνιους– αποτελούν λιγότερο από το 10% του πληθυσμού. Η Λάιπζιχ καταλήγει: «Το υγιές γήρας σημαίνει να κινείσαι με σοφία, αποδεχόμενος τα όρια του σώματός σου».

Πηγή: Lifo, Guardian
