Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους υπερπροπόνησης και προτείνουν έξυπνες προσαρμογές για να αποφύγουμε τραυματισμούς και να ενισχύσουμε τη φυσική μας κατάσταση.
Η άσκηση παραμένει ο καλύτερος σύμμαχος κατά της γήρανσης, αλλά μετά τα 40, η προσέγγισή μας πρέπει να αλλάζει για να προστατεύουμε το σώμα μας. Η ιατρική ανθρωπολόγος Τερέζα ΜακΦέιλ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το τρέξιμο μετά από δεκαετίες λόγω προβλημάτων στις αρθρώσεις, σημειώνοντας: «Πίστευα ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά τα γόνατά μου είχαν άλλη άποψη».
Οι ορθοπεδικοί αναφέρουν αύξηση τραυματισμών σε μεσήλικες που επιμένουν σε υψηλής έντασης δραστηριότητες, όπως CrossFit ή μαραθώνιοι, με συχνές ρήξεις συνδέσμων, προβλήματα στη μέση ή τον ώμο και μακροχρόνιες αποκαταστάσεις. Μια μελέτη του 2020 αποκάλυψε ότι το 91% των τραυματισμών στο pickleball αφορούσε άτομα άνω των 50, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής.
Πώς αλλάζει το σώμα μετά τα 40
Η γηρίατρος Έμιλι Φίνκελσταϊν εξηγεί ότι η μυϊκή μάζα κορυφώνεται γύρω στα 35 και στη συνέχεια μειώνεται φυσιολογικά. Μετά τα 45, η δύναμη, η ισορροπία και η ελαστικότητα φθίνουν, οι τένοντες σκληραίνουν, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και οι αρθρώσεις λεπταίνουν. «Αν συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε σαν 25χρονοι, οδηγούμαστε σε τραυματισμούς», τονίζει. Η Ροζάν Λάιπζιχ από το Mount Sinai συμπληρώνει: «Η γήρανση δεν σημαίνει ότι σταματάς, αλλά ότι προσαρμόζεσαι».
Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική
Οι ειδικοί προτείνουν λιγότερη ένταση, περισσότερη αποκατάσταση και συνδυασμό ασκήσεων:
- Στα 50: 50% ασκήσεις ενδυνάμωσης (βάρη) και 50% αερόβιες (π.χ. περπάτημα, κολύμβηση).
- Στα 60: 60% ενδυνάμωση και 40% αερόβιες.
- Στα 70: 70% ενδυνάμωση και 30% αερόβιες.
Η καθηγήτρια ορθοπεδικής Μέλισα Λίμπερ υπογραμμίζει ότι η μυϊκή δύναμη μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών, ακόμα και σε πτώσεις. Οι δραστηριότητες όπως κολύμβηση, γιόγκα ή ασκήσεις με βάρη χαμηλής έντασης ενισχύουν τη σταθερότητα και προστατεύουν τις αρθρώσεις.
Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα για την κουλτούρα «αντι-γήρανσης» που προωθείται στα social media, δημιουργώντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Οι «superagers» –80χρονοι που τρέχουν μαραθώνιους– αποτελούν λιγότερο από το 10% του πληθυσμού. Η Λάιπζιχ καταλήγει: «Το υγιές γήρας σημαίνει να κινείσαι με σοφία, αποδεχόμενος τα όρια του σώματός σου».
