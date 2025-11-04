Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50

Η άσκηση παραμένει ο καλύτερος σύμμαχος κατά της γήρανσης, αλλά μετά τα 40, η προσέγγισή μας πρέπει να αλλάζει για να προστατεύουμε το σώμα μας. Η ιατρική ανθρωπολόγος Τερέζα ΜακΦέιλ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το τρέξιμο μετά από δεκαετίες λόγω προβλημάτων στις αρθρώσεις, σημειώνοντας: «Πίστευα ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά τα γόνατά μου είχαν άλλη άποψη».

Οι ορθοπεδικοί αναφέρουν αύξηση τραυματισμών σε μεσήλικες που επιμένουν σε υψηλής έντασης δραστηριότητες, όπως CrossFit ή μαραθώνιοι, με συχνές ρήξεις συνδέσμων, προβλήματα στη μέση ή τον ώμο και μακροχρόνιες αποκαταστάσεις. Μια μελέτη του 2020 αποκάλυψε ότι το 91% των τραυματισμών στο pickleball αφορούσε άτομα άνω των 50, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής.

Πώς αλλάζει το σώμα μετά τα 40

Η γηρίατρος Έμιλι Φίνκελσταϊν εξηγεί ότι η μυϊκή μάζα κορυφώνεται γύρω στα 35 και στη συνέχεια μειώνεται φυσιολογικά. Μετά τα 45, η δύναμη, η ισορροπία και η ελαστικότητα φθίνουν, οι τένοντες σκληραίνουν, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και οι αρθρώσεις λεπταίνουν. «Αν συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε σαν 25χρονοι, οδηγούμαστε σε τραυματισμούς», τονίζει. Η Ροζάν Λάιπζιχ από το Mount Sinai συμπληρώνει: «Η γήρανση δεν σημαίνει ότι σταματάς, αλλά ότι προσαρμόζεσαι».

Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική

Οι ειδικοί προτείνουν λιγότερη ένταση, περισσότερη αποκατάσταση και συνδυασμό ασκήσεων:

Στα 50 : 50% ασκήσεις ενδυνάμωσης (βάρη) και 50% αερόβιες (π.χ. περπάτημα, κολύμβηση).

: 50% ασκήσεις ενδυνάμωσης (βάρη) και 50% αερόβιες (π.χ. περπάτημα, κολύμβηση). Στα 60 : 60% ενδυνάμωση και 40% αερόβιες.

: 60% ενδυνάμωση και 40% αερόβιες. Στα 70: 70% ενδυνάμωση και 30% αερόβιες.

Η καθηγήτρια ορθοπεδικής Μέλισα Λίμπερ υπογραμμίζει ότι η μυϊκή δύναμη μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών, ακόμα και σε πτώσεις. Οι δραστηριότητες όπως κολύμβηση, γιόγκα ή ασκήσεις με βάρη χαμηλής έντασης ενισχύουν τη σταθερότητα και προστατεύουν τις αρθρώσεις.

Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα για την κουλτούρα «αντι-γήρανσης» που προωθείται στα social media, δημιουργώντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Οι «superagers» –80χρονοι που τρέχουν μαραθώνιους– αποτελούν λιγότερο από το 10% του πληθυσμού. Η Λάιπζιχ καταλήγει: «Το υγιές γήρας σημαίνει να κινείσαι με σοφία, αποδεχόμενος τα όρια του σώματός σου».

Πηγή: Lifo, Guardian

