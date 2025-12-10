Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο

Στο νοσοκομείο Αιγίου νοσηλεύεται 80χρονος έπειτα από τραυματισμό που υπέστη από κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να τραυματίστηκε σε περιστατικό που διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού.

Πάντως το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιάλειας με την Αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

