Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα (10/12/25) τα ξημερώματα στην οδό Μαιζώνος στην Πάτρα, όταν δύο 23χρονοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που επιχείρησαν να τους ληστέψουν.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες περικύκλωσαν τους νεαρούς και ένας εξ αυτών τους απείλησε με κατσαβίδι, απαιτώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής κατάφεραν να αρπάξουν πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Όπως κατήγγειλαν οι δύο 23χρονοι άμεσα το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών και αναγνώρισαν τρεις από τους επιτιθέμενους, εκ των οποίων δύο είναι ανήλικοι.

Πλέον συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών συνεχίζονται, με την υπόθεση να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

