Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης

Οι δράστες περικύκλωσαν τους νεαρούς και ένας εξ αυτών τους απείλησε απαιτώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα

Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
10 Δεκ. 2025 20:31
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα (10/12/25) τα ξημερώματα στην οδό Μαιζώνος στην Πάτρα, όταν δύο 23χρονοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που επιχείρησαν να τους ληστέψουν.

Προχωρά η Β’ Φάση του Open Mall Πάτρας: Αναβαθμίζεται ο εμπορικός ιστός

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες περικύκλωσαν τους νεαρούς και ένας εξ αυτών τους απείλησε με κατσαβίδι, απαιτώντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής κατάφεραν να αρπάξουν πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Όπως κατήγγειλαν οι δύο 23χρονοι άμεσα το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών και αναγνώρισαν τρεις από τους επιτιθέμενους, εκ των οποίων δύο είναι ανήλικοι.

Πλέον συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών συνεχίζονται, με την υπόθεση να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ