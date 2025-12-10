Προχωρά η Β’ Φάση του Open Mall Πάτρας: Αναβαθμίζεται ο εμπορικός ιστός

Προχωρά η Β’ Φάση του Open Mall Πάτρας: Αναβαθμίζεται ο εμπορικός ιστός
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Πατρέων εγκρίθηκε η αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας – Β’ Φάση» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων που δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης. Το έργο, που εκτείνεται από την οδό Αράτου έως την Αγία Σοφία, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πόλη μας και τον εμπορικό της ιστό.

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Αποστόλης Αγγελής, παρουσιάζοντας το θέμα, σημείωσε ότι ο Δήμος ολοκλήρωσε εγκαίρως όλα τα έργα που είχε αναλάβει στην Α’ φάση, ωστόσο υπήρξαν καθυστερήσεις σε τμήματα που αφορούσαν τον Εμπορικό Σύλλογο. «Στη Β’ φάση, ο Δήμος υλοποιεί μόνο ένα τμήμα που αφορά την τοποθέτηση αισθητήρων σε ράμπες ΑμεΑ. Οι αισθητήρες θα δίνουν σήμα ώστε να γνωρίζουμε άμεσα αν υπάρχει εμπόδιο ή παρκαρισμένο όχημα», εξήγησε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για την καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρία.

Η υποβολή της νέας πρότασης αφορά κυρίως στα υποέργα του συνδικαιούχου Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ετσι, Δήμος και Σύλλογος υπέβαλαν κοινή πρόταση για τη Β’ φάση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά έξι υποέργα.

Αναλυτικά, τα υποέργα που προβλέπονται είναι:
• Δημιουργία και Ανάδειξη Ταυτότητας Εμπορικής Περιοχής, προϋπολογισμού 108.187,52€
• Πλατφόρμα Ανάδειξης και Ενίσχυσης Τοπικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 37.200,00€
• Διάχυση και Προώθηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, προϋπολογισμού 10.980,20€
• Αυτεπιστασία, προϋπολογισμού 59.040,00€
• Εξυπνο Σύστημα Διασφάλισης Προσβασιμότητας ΑμεΑ (Δήμος Πατρέων), προϋπολογισμού 57.175,28€
•Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την Προβολή της Εμπορικής Περιοχής, προϋπολογισμού 16.089,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Β’ Φάσης ανέρχεται σε 288.672,00€, ποσό που αντιστοιχεί πλήρως στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τον «Πίνακα Διαχωρισμού Φάσεων». Από αυτά, 57.175,28€ αφορούν τον Δήμο Πατρέων και 231.496,72€ τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, ο δρόμος ανοίγει για την πλήρη υλοποίηση των παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της εμπορικής ταυτότητας της πόλης και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

