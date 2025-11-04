Ημερίδα για τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα: «Μιλώντας στα παιδιά της Πάτρας για τον Άγιο και τον Ναό του»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών με θέμα «Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για τον Πολιούχο και τον Ναό του», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Ανδρέα ως πρότυπο πίστης και ζωής για τη νέα γενιά.

04 Νοέ. 2025 12:29
Pelop News

Στην κατάμεστη αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου η ημερίδα με τίτλο «Μιλώντας στα παιδιά της πόλης για τον Πολιούχο και τον Ναό του», που διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τις Εκδόσεις “ΕΑΡ” και τη ΓΕΧΑ Πατρών.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αρχών, πλήθους εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, γονέων και κατηχητών, οι οποίοι παρακολούθησαν προγράμματα και δράσεις αφιερωμένες στον Άγιο Ανδρέα, Πολιούχο των Πατρών, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας.

Το πρόγραμμα άνοιξε η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, υπό τη διεύθυνση της μουσικού Κατερίνας Φιλιππάτου, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, παρουσία του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, του Πρωτοσύγκελλου Αρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρου Μυτιλήνη και άλλων κληρικών.
Ομιλητές της ημερίδας ήταν:

– η Χαρά Βοϊνέσκου, νηπιαγωγός και φιλόλογος, πρώην σχολική σύμβουλος,

– ο Γεώργιος Μαρκάκης, δάσκαλος και διευθυντής του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών,

– και η Μαρία Πανουργιά-Σκόνδρα, φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Απόστολος Ανδρέας».

Τον συντονισμό είχε ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, διευθυντής του 65ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας λειτούργησε δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά και έκθεση βιβλίου, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας για αξιοποίηση στο σχολείο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος, κλείνοντας την εκδήλωση, εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Τόνισε ότι, σε μια εποχή όπου «η βία και η σύγχυση απειλούν την κοινωνία και την οικογένεια», τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα και πνευματική πυξίδα.

«Τα παιδιά μας πρέπει να μαθαίνουν για τους Αγίους, να έχουν πρότυπα φωτεινά και να βαδίζουν στον δρόμο της αρετής και της πίστης», υπογράμμισε ο Μητροπολίτης, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του Αποστόλου Ανδρέα ως προστάτη και Πολιούχου της Πάτρας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πνευματικής ανάτασης, επιβεβαιώνοντας τον βαθύ δεσμό της πόλης με τον Άγιό της και τη διαρκή ανάγκη να μεταδίδεται η πίστη και η παράδοση στις νεότερες γενιές.

