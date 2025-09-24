Ημερίδα στον Πύργο για τις επιμολύνσεις από ορυκτέλαια στo ελαιόλαδο

Στη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν διεξοδικά οι μέχρι σήμερα εξελίξεις για το πρόβλημα της ανίχνευσης ορυκτελαίων στο τελικό παραγόμενο προϊόν και συζητήθηκαν οι ορθές πρακτικές για τον περιορισμό ή την πλήρη εξάλειψη των επιμολύνσεων αυτών στο ελαιόλαδο.

Ημερίδα στον Πύργο για τις επιμολύνσεις από ορυκτέλαια στo ελαιόλαδο
24 Σεπ. 2025 16:48
Pelop News

Ημερίδα με θέμα  «Επιμολύνσεις στο Ελαιόλαδο από ορυκτέλαια λόγω λανθασμένων επιλογών» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Ηλείας, σε συνδιοργάνωση  με την Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ, το Επιμελητήριο Ηλείας και το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν διεξοδικά οι μέχρι σήμερα εξελίξεις για το πρόβλημα της ανίχνευσης ορυκτελαίων στο τελικό παραγόμενο προϊόν και συζητήθηκαν οι ορθές πρακτικές για τον περιορισμό ή την πλήρη εξάλειψη των επιμολύνσεων αυτών στο ελαιόλαδο.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις τρέχουσες διεθνής εξελίξεις που υπάρχουν και εστίασαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επιμολυντές είναι ουσίες που μολύνουν το ελαιόλαδο και μπορούν να το καταστήσουν μη εμπορεύσιμο ως βρώσιμο έλαιο κυρίως από τη χρήση λιπαντικών στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αποτέλεσμα αυτών είναι  σε αλλαγές στην ποιότητα, όπως η παρουσία υδρογοναθράκων ορυκτελαίων  MOCH και ΜΟΑΗ.  Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω διαρροών λιπαντικών από μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, όπως κατά την ελαιοσυλλογή ή την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας αφού ανέλυσε διεξοδικά την σημαντική θέση της ελαιοκαλλιέργειας στην Δυτική Ελλάδα γενικά και στην Ηλεία ειδικότερα, επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης  όλων των  αναγκαίων εκείνων τεχνικών που περιορίζουν την εμφάνιση των επιμολυντών στο ελαιόκαρπο και εν συνεχεία στο ελαιόλαδο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση και εγρήγορση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους παραγωγούς, στους ελαιοτριβείς αλλά και στους  εμπόρους του εξαιρετικά ποιοτικού προϊόντος που παράγεται στην περιοχή μας, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

 

Ημερίδα στον Πύργο για τις επιμολύνσεις από ορυκτέλαια στo ελαιόλαδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ