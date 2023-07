Inception: Κρίστοφερ Νόλαν μετά από 13 χρόνια αποκαλύπτει το «σωστό τέλος» της ταινίας

Το φινάλε της ταινίας Inception είναι σίγουρα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα. Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν προκύψει από τους fans προσπαθώντας να δώσουν μια απάντηση στο αινιγματικό αυτό τέλος. Έκτοτε ο δημιουργός και σκηνοθέτης της ταινίας, Κρίστοφερ Νόλαν, έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις για την περίφημη τελευταία σκηνή που άφηνε τους θεατές με κομμένη την ανάσα.

Το debate γύρω από το εάν ο Cobb του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν υφίσταται ακόμα 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Inception. Σταμάτησε, λοιπόν, να γυρνάει η σβούρα -το τοτέμ του Cobb- στο φινάλε; Για όσους δεν θυμούνται στην τελευταία σκηνή βλέπουμε ότι ο Leonardo Di Caprio ολοκληρώνει την αποστολή του και επιστρέφει στο σπίτι με τα παιδιά του. Εκεί για να διαπιστώσει αν βρίσκεται στον πραγματικό κόσμο ή αν είναι ακόμη χωμένος στον κόσμο των ονείρων ρίχνει μια σβούρα, η οποία εάν συνεχίζει να γυρνάει σήμαινε ότι είναι στον ψεύτικο ονειρικό κόσμο, ενώ εάν έπεφτε ήταν στην πραγματικότητα.

Η τελευταία σκηνή όμως ζουμάρει αργά και βασανιστικά στη σβούρα και σε ένα σημείο φαίνεται να κουνιέται ελαφρώς, αλλά εκεί είναι που κλείνει η ταινία με ένα κλασικό “cut to black” και αφήνει όποιον την παρακολουθεί εμβρόντητο.

Πρόσφατα, σε μια νέα του συνέντευξη στο Happy Sad Confused podcast, ο σκηνοθέτης της ταινίας Christopher Nolan απάντησε για το debate του φινάλε του Inception και τι συμβαίνει, δίνοντας για πρώτη φορά την απάντηση που όλοι περιμέναμε, το «σωστό τέλος».

Ποια είναι η σωστή απάντηση; Ότι ο Cobb δεν νοιάζεται πλέον για το που βρίσκεται.

«Πέρασα μια φάση όπου με ρωτούσαν συχνά. Νομίζω ότι ήταν η παραγωγός Emma Thomas που μου επισήμανε τη σωστή απάντηση, η οποία είναι ότι ο χαρακτήρας του Leo… το νόημα της λήψης είναι ότι ο χαρακτήρας δεν νοιάζεται σε αυτό το σημείο. Δεν είναι μια ερώτηση στην οποία απαντώ με άνεση».

What happened at the end of INCEPTION, Christopher Nolan?

Watch the full #happysadconfused chat here: https://t.co/A1RsO3uy38 pic.twitter.com/rgwjqvZcp4

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) July 21, 2023