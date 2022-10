Ινδία: 25 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι – ΒΙΝΤΕΟ

Σε τουλάχιστον 25 ανέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση λεωφορείου σε φαράγγι σε ορεινή περιοχή στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ινδική αστυνομία.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περίπου 45 άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν σε γάμο, βρισκόταν σε επικίνδυνο δρόμο σε ορεινή περιοχή του κρατιδίου Ουταράχαντ όταν ο οδηγός του έκανε έναν ελιγμό από τον οποίο προκλήθηκε η πτώση του λεωφορείου σε φαράγγι βάθους 500 μέτρων.

«Είκοσι άνθρωποι διασώθηκαν», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Άσοκ Κούμαρ.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων δεσμεύτηκε για τη χορήγηση «κάθε δυνατής βοήθειας» στους επιζώντες του δυστυχήματος.

«Αυτήν την τραγική ώρα η σκέψη μου στρέφεται στις οικογένειες που πενθούν» υπογράμμισε στο Twitter.

Τροχαία δυστυχήματα σημειώνονται συχνά στο κρατίδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε τμήμα των ινδικών Ιμαλαΐων και φιλοξενεί πολλούς τόπους θρησκευτικού προσκυνήματος.

Περισσότεροι από 20 προσκηνυτές σκοτώθηκαν τον Ιούνιο από την πτώση του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν σε χαράδρα. Αυτοί μετέβαιναν σε ιερό θεότητας των Ινδουϊστών, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας Ντεχράντουν του κρατιδίου.

Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία δόθηκε πέρυσι στη δημοσιότητα, στην Ινδία χάνει τη ζωή του το 11% του συνολικού αριθμού θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων παγκοσμίως, μολονότι έχει μόνον το 1% του συνολικού αριθμού οχημάτων που κυκλοφορούν παγκοσμίως.

Τα τροχαία στοιχίζουν τη ζωή σε περίπου 150.000 ανθρώπους στην Ινδία κάθε χρόνο, δηλαδή ένας άνθρωπος σκοτώνεται σε δυστύχημα στο δρόμο κάθε τέσσερα λεπτά, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ενώ το κόστος που έχουν τα τροχαία στην ινδική οικονομία ανέρχεται σε περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

