Ινδία: 8 νεκροί από φωτιά σε έκθεση ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων – ΦΩΤΟ

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε μία έκθεση ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων στην πόλη Σεκουντεραμπάντ, που βρίσκεται στα νότια της Ινδίας.

Η φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ (12/09) στο υπόγειο ενός ξενοδοχείου, το οποίο φιλοξενούσε την έκθεση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία που πρόσθεσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

The fire broke out last night around 9.30. The fire started in the basement, where a lot of electric bikes were parked. We don't know the origin of the fire as yet. 8 people have died & some are hospitalised. A case has been registered: Chandana Deepti, DCP, North Zone, Hyderabad https://t.co/6MwdNqzFKh pic.twitter.com/yerNKV4fqc

«Υπήρχαν στο εσωτερικό ηλεκτρικά μοτοποδήλατα όταν ξέσπασε η φωτιά. Δεν γνωρίζουμε αν προκλήθηκε από υπερφόρτιση και μετά επεκτάθηκε ή προκλήθηκε από άλλη αιτία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» δήλωσε στο Reuters η τοπική αστυνομική επίτροπος Τσαντάνα Ντεπτί και αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και επισήμανε ότι θα δοθούν χρήματα τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στους τραυματίες.

Saddened by the loss of lives due to a fire in Secunderabad, Telangana. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Rs. 2 lakh from PMNRF would be paid to the next of kin of each deceased. Rs. 50,000 would be paid to the injured: PM @narendramodi

