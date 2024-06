Ινδία: Από τύχη δεν τράκαραν αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Μουμπάι ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ένα αεροπλάνο προσγειώνεται ενώ ένα δεύτερο απογειώνεται στο μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο, την ώρα που το αεροπλάνο της Air India έκανε προσγείωση, μπροστά του αεροπλάνο της IndiGo έκανε απογείωση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο συγκεκριμένο διάδρομο εκτελούνται 46 αναχωρήσεις-αφίξεις ανά ώρα! Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δίνουν το πράσινο φως σε δύο απογειώσεις και δύο προσγειώσεις σε ανά τρία λεπτά, ωστόσο στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν δόθηκε χρόνος στο να απογειωθεί πρώτα το ένα αεροπλάνο.

Η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που ήταν υπεύθυνος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Serious security concern at @CSMIA_Official Mumbai Airport yesterday putting 100s of life at risk

While @airindia ✈️ was in the process of take off, another 🛬 from @IndiGo6E was allowed to land on same runway@DGCAIndia takes action against #Mumbai ATC official responsible pic.twitter.com/nsJvHZrWTZ

— Nikhil Lakhwani (@nikhil_lakhwani) June 9, 2024