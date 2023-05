Ινδία: Άρχισε να τη μαχαιρώνει δημόσια και κανείς δεν... αντιδρούσε - Τρομακτικό βίντεο!

Σοκάρει η υπόθεση γυναικοκτονίας στην Ινδία με θύμα 16χρονη και δράστη έναν 20χρονο.

Η αστυνομία στο Δελχί της Ινδίας συνέλαβε τον δράστη ο οποίος σκότωσε βίαια το νεαρό θύμα, με αλλεπάλληλες μαχαιριές ενώ της συνέθλιψε το κεφάλι με μία τεράστια πέτρα σε δημόσιο χώρο.

Ασύλληπτο είναι και το γεγονός πως το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προκάλεσε «κύμα οργής» στην Ινδία, δείχνει πολλούς ανθρώπους να παρακολουθούν την επίθεση ή απλώς να περνούν από εκεί, δίχως να κάνουν το παραμικρό για να σταματήσουν τον 20χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών, το θύμα επρόκειτο να παρευρεθεί σε πάρτι γενεθλίων, με την αιτία της επίθεσης να παραμένει ακόμη άγνωστη.

People stood watching & nobody came forward to save her. Minor girl succumbed to injuries during treatment.

Man named Sahil (father’s name Sarfaraz ) stabbed a minor Hindu girl multiple times, leaving her in a pool of blood in Delhi.

Τοπικός αξιωματούχος περιέγραψε το έγκλημα ως «πολύ λυπηρό και ατυχές» και συμπλήρωσε πως «οι εγκληματίες έχουν γίνει ατρόμητοι, δεν φοβούνται την αστυνομία».

«Το έγκλημα κατεγράφη σε κάμερα ασφαλείας. Αρκετός κόσμος το είδε, αλλά δεν έδωσε σημασία. Το Δελχί έχει γίνει πολύ επικίνδυνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια» επεσήμανε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI, η επικεφαλής της Επιτροπής του Δελχί για τις γυναίκες.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις Γυναίκες Rekha Sharma δήλωσε ότι το έγκλημα δείχνει την «αναλγησία» των κατοίκων του Δελχί.

“I want death penalty for Sahil Khan, today it was my daughter, tomorrow he’ll do same with someone else’s daughter” ~ Mother of Sakshi.

Sahil Khan killed 16-year-old girl named Sakshi in Delhi by stabbing her at least 20 times, and then picked up a cement block & bludgeoned her pic.twitter.com/YOHfQiNGTH

