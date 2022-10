Ινδία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες – Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα

Σε κρατίδιο της Ινδίας, ξαφνικά κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα, ενώ βρίσκονταν πάνω εκατοντάδες άνθρωποι. Πανικός επικράτησε την ώρα της πτώσης τη; γέφυρας, με τις αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Η γέφυρα που βρίσκεται στο κρατίδιο Γκουτζαράτ κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους.

BREAKING 🇮🇳 : 50 people killed

Local news in #Morbi, #Gujarat region in #India , is now reporting of at least 50 people dead, 43 injured many other people missing possible drowned. after a pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river. pic.twitter.com/eAzG0F8Izx

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 30, 2022