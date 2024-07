Ινδία: Δύο νεκροί από εκτροχιασμό βαγονιών τρένου ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 25 τραυματίστηκαν όταν 15 βαγόνια του τρένου Dibrugarh Express εκτροχιάστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Jhilahi και Gosai Dihwa στην Ουτάρ Πραντές.

Το τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Chandigarh της Ινδίας, εκτροχιάστηκε μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Jhilahi της Uttar Pradesh και του Gosai Dihwa. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 25 τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό 15 βαγονιών του Dibrugarh Express.

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν βαγόνια του Chandigarh-Dibrugarh Express, που συνδέει τα βόρεια κρατίδια της Ινδίας με το ανατολικό κρατίδιο Άσαμ, να έχουν γύρει στο πλάι κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ επιβάτες στέκονται έξω από αυτά κρατώντας τις αποσκευές τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Γκόντα, περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από την Λάκναου, πρωτεύουσα του Ουτάρ Πραντες.

