Ινδία: H στιγμή που αρπάζει φωτιά αεροσκάφος κατά την απογείωση – Πανικός στους επιβάτες ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε στην πτήση αεροσκάφους στην Ινδία, όταν κατά την απογείωση, ο κινητήρας του αεροσκάφους είχε αρπάξει φωτιά.

IndiGo plane's engine catches fire while taking off in New Delhi.

An IndiGo plane declared an emergency at Delhi airport after one of its engines caught fire during takeoff. All passengers evacuated safely. pic.twitter.com/6MIq4pk85r

