Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από κτήριο που κατέρρευσε λόγω μουσώνα

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι είναι νεκροί από την κατάρρευση μιας τετραώροφης πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μουμπάι, την οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

Υπάρχουν φόβοι από τις Αρχές της Ινδίας ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια και ότι ο απολογισμός των νεκρών πιθανόν να αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Μέρος του κτιρίου, που βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο προάστιο στο κεντρικό τμήμα της πόλης, ισοπεδώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας BMC.

Μέλη συνεργείων διάσωσης εργάζονταν για να απομακρύνουν συντρίμμια και ερείπια μέχρι αργά σήμερα, με το έργο τους να δυσχεραίνεται από την έντονη βροχόπτωση.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στη Μουμπάι κατά την περίοδο των μουσώνων, κυρίως λόγω της κακής οικοδομικής κατασκευής.

#MumbaiBuildingCollapse | A four-storey building collapsed in #Mumbai‘s Kurla at around 11.30 pm on Monday night. The death toll has reached 17. Ankit reports.#TheBigFocus pic.twitter.com/ayGlglgcQ0

— Mirror Now (@MirrorNow) June 28, 2022