Ινδία: Τραγωδία με τουλάχιστον 288 νεκρούς και 900 τραυματίες από τη σύγκρουση τριών τρένων – BINTEO – ΦΩΤΟ

Φονική σύγκρουση τριών τρένων σημειώθηκε χθες Παρασκευή (2.6.2023) στην Ινδία, με τουλάχιστον 288 νεκρούς και περίπου 900 τραυματίες.

Ο τελικός απολογισμός των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης της Ινδίας στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη όλη νύχτα. Αρχικά, ο αριθμός ήταν πολύ μικρότερος, ωστόσο οι φόβοι για αύξηση του τραγικού απολογισμού υπήρχαν εξ αρχής από τους αξιωματούχους.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας είδαν βαγόνια που έχουν ανατραπεί, μέλη των σωστικών συνεργείων να εργάζονται ασταμάτητα για να απεγκλωβίσουν επιζώντες και πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα.

Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε.

Στα πλάνα από το σημείο της καταστροφής διακρίνονται οι διασώστες που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια του ενός τρένου, αναζητώντας εγκλωβισμένους επιζώντες.

#India/#Odisha Triple #TrainDerailment: At least 70 people died and 350 were injured on Friday (June 2) #CoromandelExpress #BahanagaBazar #Chennai #Shalimar #Kolkata #video@DailyWorld24 pic.twitter.com/gJQbo9DV2h

