Ινδονησία: Εκκενώθηκαν πάνω από 900 άνθρωποι μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του ηφαιστείου Σεμέρου

Σοβαρή αναστάτωση προκάλεσαν οι δέκα εκρήξεις του ηφαιστείου Σεμέρου στην Ιάβα, με τις αρχές να απομακρύνουν εκατοντάδες κατοίκους και να διασώζουν 170 εγκλωβισμένους ορειβάτες. Το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο υψηλότερο.

20 Νοέ. 2025 14:40
Pelop News

Οι αρχές της Ινδονησίας προχώρησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 900 κατοίκων και στην κινητοποίηση σωστικών συνεργείων προκειμένου να οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο 170 ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί μετά τις νέες ισχυρές εκρήξεις του ηφαιστείου Σεμέρου, ενός από τα υψηλότερα και πιο ενεργά της χώρας.

Το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο υψηλότερο, καθώς το ηφαίστειο στο νησί της Ιάβας εξερράγη δέκα φορές μέσα σε μία ημέρα, εκτοξεύοντας στήλες πυροκλαστικού υλικού και σύννεφα στάχτης, ενώ λάβα και βράχοι κύλησαν έως και 13 χιλιόμετρα στις πλαγιές του, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ορειβάτες είχαν περάσει τη νύχτα εγκλωβισμένοι σε περιοχή κάμπινγκ δίπλα σε λίμνη, περίπου 6,4 χιλιόμετρα από τον κρατήρα. Η Σέπτι Γουαρντάνι, αξιωματούχος του εθνικού πάρκου Σεμέρου, ανέφερε στο Reuters ότι η επιχείρηση διάσωσης εξελίσσεται ομαλά. «Όλοι οι ορειβάτες και οι οδηγοί τους είναι ασφαλείς. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», δήλωσε.

Παράλληλα, η υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας δημοσίευσε εικόνες με ένα μαζικό σύννεφο στάχτης να υψώνεται από τον κρατήρα και να καλύπτει τις πλαγιές του βουνού. Η προηγούμενη μεγάλη ενεργοποίηση του Σεμέρου είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2021, όταν 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ολόκληροι οικισμοί θάφτηκαν κάτω από τη στάχτη.

Το όρος Σεμέρου, με υψόμετρο 3.676 μέτρων, είναι ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, μιας χώρας που βρίσκεται πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», τη ζώνη με τη μεγαλύτερη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα παγκοσμίως.

Η υπηρεσία διάσωσης της Ανατολικής Ιάβας κινητοποίησε δεκάδες διασώστες για την εκκένωση των γύρω οικισμών. Συνολικά 956 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε σχολεία, τζαμιά και δημόσια κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν άνθρωποι που έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι.

Ο αξιωματούχος Πραχίστα Ντιάν ανέφερε ότι οι ομάδες ελέγχουν όλες τις περιμετρικές ζώνες για πιθανά περιστατικά, επισημαίνοντας πως η προτεραιότητα είναι η πλήρης προστασία των κατοίκων και η σταδιακή οργάνωση των χώρων φιλοξενίας.

