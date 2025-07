Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ σε τεράστιο εστιακό βάθος

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νήσων Τανιμπάρ, ένα σύμπλεγμα νησιών στην Ινδονησία, που ανήκουν στην επαρχία των Νήσων Μολούκων.

Σύμφωνα με τη γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 98 χλμ., ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

A massive earthquake struck Indonesia at 11:20 AM. Its magnitude was measured at 6.5 on the Richter scale. #Tual #Indonesia #Earthquake #BreakingNews‌ #MatrizeNews pic.twitter.com/0V6RBrnBgT

— Matrize News Communications Pvt. Ltd (@Matrize_NC) July 14, 2025