Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο, ΒΙΝΤΕΟ

Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο

17 Φεβ. 2026 14:28
Pelop News

Στην Ινδονησία μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (17/2) στο εμπορικό κέντρο Ciputra Cibubur στο Μπεκάσι, υποχρεώνοντας εκατοντάδες άτομα να εκκενώσουν το κτίριο.

Όπως αναφέρει το news.az, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα) από την οροφή του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επιτρέψουν την επέκτασή της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιθεωρούν το κτίριο.

