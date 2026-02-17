Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ινδονησία μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (17/2) στο εμπορικό κέντρο Ciputra Cibubur στο Μπεκάσι, υποχρεώνοντας εκατοντάδες άτομα να εκκενώσουν το κτίριο.

Χαβάη: Νέα έκρηξη ηφαιστείου, εντυπωσιακές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αναφέρει το news.az, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 1:40 μ.μ. (τοπική ώρα) από την οροφή του κτιρίου και γρήγορα εξαπλώθηκε στους ορόφους.

A few minutes ago: A major fire broke out at Mall Ciputra Cibubur, Jakarta, Indonesia. pic.twitter.com/kV76Zgv7sI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 17, 2026

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν, ενώ το κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς, επικράτησε πανικός μέσα στο εμπορικό κέντρο με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν γρήγορα από το κτίριο.

A fire broke out at Ciputra Cibubur Mall in Bekasi, West Java, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/ZeRpkDCU51 — Disaster News (@Top_Disaster) February 17, 2026

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μην επιτρέψουν την επέκτασή της στους κάτω ορόφους ή σε κοντινές εμπορικές περιοχές.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή θύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να επιθεωρούν το κτίριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



