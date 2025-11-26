Ινδονησία: Τραγωδία στη Σουμάτρα, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφικές φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Βόρεια Σουμάτρα

Ινδονησία: Τραγωδία στη Σουμάτρα, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις ΒΙΝΤΕΟ
26 Νοέ. 2025 9:19
Pelop News

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 58 τραυματίστηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που πλήττουν από τη Δευτέρα τη Βόρεια Σουμάτρα, με επίκεντρο την περιφέρεια Ταπανούλι.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών (BNPB), 2.851 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ βαριά μηχανήματα εργάζονται πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε δρόμους που έχουν θαφτεί κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών.

Τουλάχιστον τρεις ακόμη περιφέρειες της επαρχίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα ίδια καιρικά φαινόμενα, τα οποία η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδονησίας αποδίδει σε μετεωρολογικά συστήματα με πιθανότητα εξέλιξης σε τροπικούς κυκλώνες.

Την ίδια ώρα, μόλις χθες η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε τη λήξη των ερευνών σε δύο περιοχές της Κεντρικής Ιάβας, όπου προηγούμενες κατολισθήσεις άφησαν πίσω τους 38 νεκρούς και 13 αγνοούμενους.

Η Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος 17.000 νησιών, πλήττεται κάθε χρόνο από έντονες εποχικές βροχοπτώσεις, με την κλιματική αλλαγή να ενισχύει την ένταση και τη διάρκεια των ακραίων φαινομένων.


