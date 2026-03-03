Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, οι εργασίες της ενημερωτικής ημερίδας (Infoday) με τίτλο «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ENERGIE (Empowering New Energies and Resources in Greece–Italy arEa) του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

Κεντρικός άξονας της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της στρατηγικής για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών, με εμβληματικό παράδειγμα την πιλοτική παρέμβαση στο πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος εστίασε στην ανάγκη προσέλκυσης νέων επιστημόνων για τον επανασχεδιασμό φθινουσών εγκαταστάσεων. Υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η δημιουργία προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης που θα αξιοποιούν το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τη στρατηγική επιστροφής των νέων επιστημόνων («braingain») στην περιοχή.

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, χαρακτήρισε την επανάχρηση ανενεργών βιομηχανικών χώρων ως μια «πολιτική πράξη» που μετατρέπει τις προκλήσεις σε αναπτυξιακές ευκαιρίες. Τόνισε, παράλληλα, ότι η Περιφέρεια επενδύει σταθερά στην πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, μετατρέποντας παλαιές παραγωγικές δομές σε μοχλούς καινοτομίας.

Την ημερίδα συντόνισε ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’ του ΠΤΑ/ΠΔΕ, Δρ. Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος, ο οποίος ανέλυσε τους στόχους του προγράμματος ENERGIE και τη διαδικασία του διαγωνισμού ταλέντων, ενώ καλωσόρισε μέσω ζωντανής σύνδεσης από το Μπρίντιζι την εκπρόσωπο του Επικεφαλής Εταίρου,Caterina Liddi.Στην παρουσίαση του έργου, ο Project Manager του έργου Χαράλαμπος Δάνολος σημείωσε ότι το ENERGIE μετατρέπει το όραμα σε πράξη, συνδέοντας ανθρώπους και τόπους. Αντί για την απλή κατασκευή υποδομών, το έργο διαμορφώνει κοινά οράματα βασισμένα στις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, όπου η περιβαλλοντική ευθύνη, η αισθητική και η κοινωνική ένταξη αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της Προϊσταμένης Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, Κωνσταντίνας Ζάχου, η οποία μέσω οπτικοακουστικού υλικού ανέδειξε την ιστορική διαδρομή της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου από το 1927. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετέχουσα κ. Μαρία Φάκου κατέθεσε πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου ως Βιομηχανικού Μουσείου βάσει σχετικής έρευνάς της, μια εισήγηση που ο κ. Παπαχριστόπουλος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά αξιοποιήσιμη.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, Αλεξάνδρα Στράτου, ανέδειξε το εκτεταμένο ερευνητικό έργο για την ανάπλαση του βιομηχανικού πλούτου της Πάτρας (π.χ. Πειραϊκή Πατραϊκή). Υπογράμμισε ότι η επανάχρηση απαιτεί μια «ριζοσπαστική κατανόηση του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου» και μια μακροχρόνια στρατηγική που συνδέει τη συλλογική μνήμη με τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Μαζαράκης, Managing Director του Pleiades Innovation Ecosystem, ανέλυσε τον σχεδιασμό οικοσυστημάτων καινοτομίας, περιγράφοντας τον ρόλο της εταιρείας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ startups, τοπικής αυτοδιοίκησης και επενδυτών. Παράλληλα, ο Αρχιτέκτων της ομάδας «Μπουλούκι», Γρηγόρης Κουτρόπουλος, παρουσίασε συμμετοχικά έργα αποκατάστασης (σε Θηρασία και Τζουμέρκα), αναλύοντας πώς η παραδοσιακή γνώση και η επανάχρηση υλικών μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, ο Θεόδωρος Κακαρδάκος, εξωτερικός συνεργάτης του ΠΤΑ/ΠΔΕ, παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών και την Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Talents). Η πρόσκληση απευθύνεται σε εννέα (9) νέους επαγγελματίες (κάτω των 35 ετών), οι οποίοι θα επιλεγούν για να σχεδιάσουν καινοτόμες παρεμβάσεις αστικής και χωρικής ανάπλασης στις πιλοτικές περιοχές του έργου σε Ελλάδα (Αιγιάλεια) και Ιταλία (Μπρίντιζι, Ματέρα).

