Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νεκρός ο πιλότος αεροσκάφους μετά από συντριβή

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικότερα στη Φουτζέιρα, καθώς ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα.

Από την συντριβή την ζωή του έχασε ο πιλότος, ενώ αυτή την ώρα ο συγκυβερνήτης αγνοείται, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ.

Είκοσι λεπτά μετά την απογείωσή του, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός ανοικτά των ακτών της Φουτζέιρα , ενώ αναποτελεσματικές είναι έως τώρα προσπάθειες για τον εντοπισμό του συγκυβερνήτη του εν λόγω αεροσκάφους.

#BreakingNews UAE: Pilot killed after training plane crashes; student on board still missing https://t.co/I6nNKmVevK pic.twitter.com/5UdV8zzvnt

JUST IN – The search for the student pilot continues. Details https://t.co/1gxgSe0qMN#expatmedia #UAE #AviationAccident #PilotSafety #Fujairah #GCA pic.twitter.com/AAyOqw2rpB

— Expat Media (@ExpatMediaUAE) November 12, 2024