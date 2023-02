Instagram: Αυτή είναι η νέα αλλαγή στους λογαριασμούς

Πλέον θα μπορούμε να κάνουμε «Σημειώσεις», δηλαδή σύντομες αναρτήσεις έως 60 χαρακτήρες που περιλαμβάνουν μόνο κείμενο και emojis και εμφανίζονται πάνω από τη φωτογραφία προφίλ του κάθε χρήστη στις Συνομιλίες του Instagram.

Οι «Instagram Notes» όπως ονομάζονται ήταν ήδη διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο πλην Ευρώπης και Ιαπωνίας, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2022.

Η επίσημη ανακοίνωση του λανσαρίσματος έγινε από τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023