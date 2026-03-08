Instagram: Ειδοποιήσεις στους γονείς όταν έφηβοι αναζητούν περιεχόμενο για αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό

Η αλλαγή αποτελεί μέρος των εργαλείων προστασίας ανηλίκων που αναπτύσσει η Meta και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η εταιρεία θα ενημερώνει προληπτικά τους γονείς για τέτοιου είδους αναζητήσεις.

Instagram: Ειδοποιήσεις στους γονείς όταν έφηβοι αναζητούν περιεχόμενο για αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό
08 Μαρ. 2026 22:47
Μια νέα λειτουργία γονικού ελέγχου ενεργοποιεί το Instagram, καθώς οι γονείς θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν οι έφηβοι χρήστες πραγματοποιούν επανειλημμένες αναζητήσεις που σχετίζονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό στην πλατφόρμα.

Η αλλαγή αποτελεί μέρος των εργαλείων προστασίας ανηλίκων που αναπτύσσει η Meta και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η εταιρεία θα ενημερώνει προληπτικά τους γονείς για τέτοιου είδους αναζητήσεις. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα περιοριζόταν κυρίως στο μπλοκάρισμα του σχετικού περιεχομένου και στην κατεύθυνση των χρηστών προς γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης.

Πού θα εφαρμοστεί αρχικά

Οι νέες ειδοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα και θα αφορούν τους χρήστες του προγράμματος Teen Accounts στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και στον Καναδά. Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η επέκταση της λειτουργίας και σε άλλες χώρες.

Οι ειδοποιήσεις προς τους γονείς θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, WhatsApp ή μέσα από την ίδια την εφαρμογή, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα θα βασίζεται στην ανάλυση των μοτίβων αναζήτησης των χρηστών, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, ενδέχεται να αποστέλλονται ειδοποιήσεις ακόμη και χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας, καθώς το σύστημα θα λειτουργεί με αυξημένη προληπτικότητα.

Αντιδράσεις από οργανώσεις

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη της αυτοκτονίας. Η Molly Rose Foundation υποστηρίζει ότι το μέτρο ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει.

Ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Andy Burrows, δήλωσε ότι, παρότι κάθε γονέας θα ήθελε να γνωρίζει εάν το παιδί του αντιμετωπίζει δυσκολίες, τέτοιου τύπου ειδοποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν πανικό χωρίς να προσφέρουν την απαραίτητη καθοδήγηση για τις ευαίσθητες συζητήσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Υποστήριξη για τους γονείς

Από την πλευρά της, η Meta επισημαίνει ότι οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται από ειδικό ενημερωτικό υλικό και οδηγίες, ώστε οι γονείς να μπορούν να προσεγγίσουν σωστά το θέμα με τα παιδιά τους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιό της, η νέα λειτουργία έρχεται να ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας στην πλατφόρμα, όπως η απόκρυψη περιεχομένου που σχετίζεται με αυτοτραυματισμό και ο αποκλεισμός επικίνδυνων αναζητήσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές αλλαγές στη διαδικτυακή συμπεριφορά των εφήβων και να δίνεται στους γονείς η δυνατότητα να παρέμβουν νωρίς, πριν η κατάσταση γίνει πιο σοβαρή.

