Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: «Μύθος» η φθηνή ενέργεια στην Ελλάδα – Τι δείχνει η σύγκριση με την Ε.Ε.

Αμφισβητεί το αφήγημα περί «φθηνότερων τιμολογίων» στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δημοσιοποιώντας συγκριτική επεξεργασία στοιχείων για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. των 27.

Σε ανάρτησή του, το Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι πρόσφατα, στη Βουλή, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι κατά 21% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με αφορμή τη δήλωση αυτή, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την ακρίβεια του ισχυρισμού.

Τα ερωτήματα που θέτει

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο διερωτάται κατά πόσο η σύγκριση αλλάζει όταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς και τι αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης του Ινστιτούτου κατέθεσε δημόσια την ανάλυσή της, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα περί «φθηνής ενέργειας» στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ινστιτούτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη αφήγηση είναι ανακριβής και παραπλανητική, καλώντας σε ουσιαστικότερη αποτύπωση των δεδομένων με βάση το διαθέσιμο εισόδημα και τις πραγματικές επιβαρύνσεις των νοικοκυριών.

