Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: «Μύθος» η φθηνή ενέργεια στην Ελλάδα – Τι δείχνει η σύγκριση με την Ε.Ε.

Συγκριτική ανάλυση για το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως κυβερνητικές δηλώσεις.

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: «Μύθος» η φθηνή ενέργεια στην Ελλάδα – Τι δείχνει η σύγκριση με την Ε.Ε.
02 Μαρ. 2026 14:37
Pelop News

Αμφισβητεί το αφήγημα περί «φθηνότερων τιμολογίων» στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δημοσιοποιώντας συγκριτική επεξεργασία στοιχείων για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. των 27.

Σε ανάρτησή του, το Ινστιτούτο υπενθυμίζει ότι πρόσφατα, στη Βουλή, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι κατά 21% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με αφορμή τη δήλωση αυτή, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την ακρίβεια του ισχυρισμού.

Τα ερωτήματα που θέτει

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο διερωτάται κατά πόσο η σύγκριση αλλάζει όταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς και τι αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης του Ινστιτούτου κατέθεσε δημόσια την ανάλυσή της, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα περί «φθηνής ενέργειας» στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ινστιτούτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη αφήγηση είναι ανακριβής και παραπλανητική, καλώντας σε ουσιαστικότερη αποτύπωση των δεδομένων με βάση το διαθέσιμο εισόδημα και τις πραγματικές επιβαρύνσεις των νοικοκυριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ