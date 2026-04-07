Interview: Στο 12,2% το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

«Πάνω» ο Τσίπρας, «πέφτει» η Καρυστιανού

07 Απρ. 2026 20:51
Pelop News

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political. Tο ποσοστό των πολιτών που τάσσονται υπέρ μίας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.

Δένδιας – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο τη Φλόριντα

Στη δημοσκόπηση της Interview, η οποία διενεργήθηκε το διάστημα από 1ης/4/2026 έως 6/4/2026 και στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,4% απαντά τη Νέα Δημοκρατία.

Tο 14,2% το ΠΑΣΟΚ, το 5,6% την Ελληνική Λύση, το 5,1% το ΚΚΕ, το 4,7% την Πλεύση Ελευθερίας, το 3,5% το ΜέΡΑ25, το 3,5% τη Φωνή Λογικής, το 3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2,4% τους Δημοκράτες, το 1% τη Νέα Αριστερά, το 1% τη Νίκη, το 10,1% άλλο και το 19,5% «δεν έχω αποφασίσει».

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση με τα προηγούμενα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview, η ΝΔ καταγράφει μείωση των ποσοστών της κατά 2,3% και το ΠΑΣΟΚ αύξηση κατά 0,3%.
Πρώτη (33%) με διαφορά 17 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Πιο ειδικά, η ΝΔ είναι στο 33%, το ΠΑΣΟΚ πολύ μακριά στο 16%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (7,1%) και ακολουθούν ΚΚΕ (6,2%), Πλεύση Ελευθερίας (5%), ΜέΡΑ25 (4,4%), η Φωνή Λογικής 4,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, οι Δημοκράτες 2,9%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 1,3%, ενώ άλλο απαντά το 15,1%.

Στη δημοσκόπηση, η οποία σημειωτέον άρχισε την ίδια μέρα με την επάνοδο του θέματος των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων στο προσκήνιο, λόγω της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ποσοστό των πολιτών που τάσσονται υπέρ μίας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης καταγράφεται σχεδόν αμετάβλητο, επιβεβαιώνοντας ότι, σε αντίθεση με όσους είναι κατά και αποτελούν το άθροισμα ψηφοφόρων διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, το ακροατήριο το οποίο λέει «ναι» στη σταθερότητα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Άνοδος για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, υποχωρεί η Καρυστιανού
Στη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αύξηση των ποσοστών του, γεγονός που εκτιμάται ότι συνδέεται με το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος και τη συσπείρωση λόγω της κορυφαίας εσωκομματικής διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τη δυναμική των πιθανών νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, στη σύγκριση των απαντήσεων από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα καταγράφεται μείωση για την πρώτη από το 14,5% στο 11,1% και αύξηση για τον πρώην πρωθυπουργό από το 10,1% στο 10,9%.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,1% απαντά πολύ πιθανό, το 6,5% αρκετά πιθανό, το 8,7% λίγο πιθανό, το 73,5% καθόλου πιθανό και το 0,2% ΔΓ/ΔΑ. Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα;», το 10,9% απαντά πολύ πιθανό, το 4,6% αρκετά πιθανό, το 7% λίγο πιθανό, το 76,8% καθόλου πιθανό και το 0,7% ΔΓ/ΔΑ. Να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση μέτρησε και τον απόηχο της πρόσφατης συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης
Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», το 34,2% απαντά «κανέναν» και ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, σχεδόν 20 μονάδες πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη που συγκεντρώνει 12,3%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,5%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,4%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,6% και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 1%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ