Δένδιας – Γκιλφόιλ: Ενίσχυση αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με επίκεντρο τη Φλόριντα

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle είχε τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο υπουργός Νίκος Δένδιας, με βασικό θέμα την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόσφατη ανακοίνωση, στο πλαίσιο της State Partnership Program, για τη σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή της ίδιας στην επίτευξη της συμφωνίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη διεύρυνση των κοινών δράσεων σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας.

Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR. Στο επίκεντρο η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα. Ζήτησα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 7, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



