Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ

29 Σεπ. 2025 16:55
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Ιωάννινα, όπου ένα όχημα παρέσυρε πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Post, το τροχαίο σημειώθηκε στην πλατεία Ομήρου λίγο μετά τις 16:00, όταν ένα όχημα τύπου κλούβας παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν και 2 οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχοντας τις αισθήσεις του.

