Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
Στο σημείο έσπευσαν και 2 οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Ιωάννινα, όπου ένα όχημα παρέσυρε πεζό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Post, το τροχαίο σημειώθηκε στην πλατεία Ομήρου λίγο μετά τις 16:00, όταν ένα όχημα τύπου κλούβας παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έχοντας τις αισθήσεις του.
