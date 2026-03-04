Ιωάννινα: Η γη «άνοιξε» και «κατάπιε» όχημα καθαριότητας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στην οδό Βελισσαρίου στα Ιωάννινα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρέθηκε μικρό όχημα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο εν μέρει «καταπιάστηκε» από το κενό που δημιουργήθηκε.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία και διενεργεί έλεγχο.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της καθίζησης, πιθανότατα σχετιζόμενα με υπόγειες διεργασίες, παλαιά δίκτυα ή καιρικές συνθήκες. Το οδόστρωμα αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται άμεση παρέμβαση συνεργείων του Δήμου για αποκατάσταση.

