Ιωάννινα: Η γη «άνοιξε» και «κατάπιε» όχημα καθαριότητας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Όχημα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών βρέθηκε σε κενό μετά από καθίζηση του οδοστρώματος.
Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στην οδό Βελισσαρίου στα Ιωάννινα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ. Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρέθηκε μικρό όχημα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο εν μέρει «καταπιάστηκε» από το κενό που δημιουργήθηκε.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, ενώ η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία και διενεργεί έλεγχο.
Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της καθίζησης, πιθανότατα σχετιζόμενα με υπόγειες διεργασίες, παλαιά δίκτυα ή καιρικές συνθήκες. Το οδόστρωμα αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται άμεση παρέμβαση συνεργείων του Δήμου για αποκατάσταση.
