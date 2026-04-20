Ιόνια Οδός: Oδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα, είπε ότι μπερδεύτηκε!

Απίστευτο και όμως ελληνικό και αληθινό! Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό και είπε ότι μπερδεύτηκε!

Ταξίδευε προς Ιωάννινα στον δρόμο που οδηγούσε στο Αντίρριο. Σύμφωνα με τον ALPHA, το αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού Αντιρρίου- Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Έτερος οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές που διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας. Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως… μπερδεύτηκε.

