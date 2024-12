Ιορδανός πέρασε 38 χρόνια στις φυλακές του Άσαντ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας Ιορδανός επέστρεψε στην πατρίδα του αφού πέρασε 38 χρόνια σε συριακές φυλακές κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη μνήμη του, δήλωσε αξιωματούχος στο Αμμάν.

«Ο Οσάμα Μπασίρ Χασάν αλ-Μπατάιναχ εξαφανίστηκε σε ηλικία 18 ετών το 1986, και στη συνέχεια πέρασε 38 χρόνια σε φυλακές του συριακού καθεστώτος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουφιάν αλ-Κοντάτ, εκπρόσωπος του ιορδανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Osama Al-Bataineh, missing for 38 years, has been discovered alive in Syria’s notorious Sednaya Prison, suffering from complete memory loss. #Syria #Sednaya pic.twitter.com/2F2LafTHqT

«Μεταφέρθηκε από τη Δαμασκό στο συνοριακό πέρασμα Τζαμπέρ (με την Ιορδανία) όπου παραδόθηκε στους συνοριοφύλακες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Βρέθηκε στη Συρία αναίσθητος και με αμνησία και παραδόθηκε στα μέλη της οικογένειάς του σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος χωρίς να διευκρινίζει από ποιο κέντρο κράτησης αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τον Αραβικό Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ιορδανία (OADHJ) «ο αριθμός των Ιορδανών που κρατούνται σε συριακές φυλακές φθάνει τους 236, με την πλειονότητά τους να είναι σε αυτή της Σεντνάγια», κοντά στη Δαμασκό.

Πολλοί ξένοι κρατούνταν σε συριακές φυλακές, όπως ο Λιβανέζος Σουχέιλ Χαμάουι που επέστρεψε χθες στην πατρίδα του αφού πέρασε 33 χρόνια στις φυλακές του συριακού καθεστώτος.

Σύμφωνα με το newsbeast, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ την Κυριακή με την είσοδο στη Δαμασκό ανταρτών υπό τους ριζοσπάστες ισλαμιστές της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), οι αντάρτες άνοιξαν τις φυλακές και άφησαν ελεύθερους τους κρατούμενους.

The Jordanian embassy in #Damascus asked the Assad regime about Osama al-Batayneh since his disappearance, and there was complete denial even of his presence in #Syria.. The revolutionaries freed him with the rest of the detainees pic.twitter.com/mykh04hFWZ

