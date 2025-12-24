Ιός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεκαετίες αργότερα

Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, δείχνουν ότι ο ιός BK – συνήθως αβλαβής σε υγιή άτομα – μπορεί να προκαλέσει έμμεσες βλάβες στο DNA, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκινογένεσης.

Ιός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεκαετίες αργότερα
24 Δεκ. 2025 18:00
Pelop News

Ένας κοινός ιός που προσβάλλει συνήθως τα παιδιά ενδέχεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου της ουροδόχου κύστης σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Γιορκ.

Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, δείχνουν ότι ο ιός BK – συνήθως αβλαβής σε υγιή άτομα – μπορεί να προκαλέσει έμμεσες βλάβες στο DNA, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκινογένεσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του δρ. Simon Baker και εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στον ιό μπορεί να πυροδοτήσει μεταλλάξεις που, με την πάροδο του χρόνου, οδηγούν στην ανάπτυξη όγκων. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από τον ιό BK σε μικρή ηλικία χωρίς συμπτώματα, ο ιός μπορεί να παραμείνει αδρανής στους νεφρούς για δεκαετίες.

Πώς προκαλείται η βλάβη στο DNA

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανθρώπινο ουροθήλιο που αναπτύχθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και εξέθεσαν τα κύτταρα στον ιό BK. Διαπίστωσαν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο βλάβης στο DNA, το οποίο δεν προκλήθηκε άμεσα από τον ιό, αλλά από την άμυνα των ίδιων των κυττάρων.

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιχειρεί να εξαλείψει τη λοίμωξη, απελευθερώνει ένζυμα που στοχεύουν στο γενετικό υλικό του ιού. Ωστόσο, αυτά τα ένζυμα μπορούν να προκαλέσουν «παράπλευρη» ζημιά και στο DNA των ανθρώπινων κυττάρων, οδηγώντας σε μεταλλάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου.

Διαφορετικός μηχανισμός καρκινογένεσης

Όπως εξηγεί ο δρ. Baker, ο μηχανισμός αυτός διαφέρει από εκείνον άλλων ιογενών καρκίνων. «Σε καρκίνους όπως του τραχήλου της μήτρας, ο ιός ενσωματώνει το DNA του στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Στην περίπτωση της ουροδόχου κύστης, η βλάβη προκαλείται από τους ίδιους τους αμυντικούς μηχανισμούς του ιστού», σημειώνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεταλλάξεις εντοπίστηκαν όχι μόνο σε μολυσμένα κύτταρα, αλλά και σε γειτονικά κύτταρα που δεν είχαν προσβληθεί άμεσα. Το εύρημα αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί, κατά τη διάγνωση καρκίνου δεκαετίες αργότερα, συχνά δεν ανιχνεύονται ίχνη του ιού BK στους όγκους.

Αυξημένος κίνδυνος μετά από μεταμόσχευση

Η μελέτη φωτίζει και τον αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Λόγω της ανοσοκαταστολής, ο ιός BK μπορεί να επανενεργοποιηθεί, προσβάλλοντας το ουροποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με τον δρ. Baker, οι λήπτες μεταμόσχευσης νεφρού έχουν έως και τριπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Νέες προοπτικές πρόληψης

Μέχρι σήμερα, η πρόληψη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης επικεντρώνεται κυρίως στην αποφυγή του καπνίσματος. Τα νέα ευρήματα, ωστόσο, ανοίγουν τον δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση, που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της ιογενούς αιτίας. Η ερευνητική ομάδα εξετάζει ήδη τρόπους καταστολής της δραστηριότητας του ιού BK, με στόχο τη μείωση τόσο της νεφρικής βλάβης όσο και του μελλοντικού κινδύνου καρκίνου.

«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την προέλευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης», τονίζει ο δρ. Baker. «Μας δίνει την ελπίδα ότι στο μέλλον η πρόληψη μπορεί να γίνει εξίσου σημαντική με τη θεραπεία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ανείπωτη τραγωδία, 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
20:17 Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Αττική, 78 χιλιοστά νερού στη Δάφνη!
20:06 Έλενα Ακρίτα: Το «ευχαριστώ» στα πολιτικά κόμματα για την αναγνώριση της προσφοράς της Σύλβας Ακρίτα
19:54 «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου», αποκάλυψη Μαραντίνη
19:41 «Οι Φρουροί της Επανάστασης»: Κατάσχεση πετρελαιοφόρου για «λαθρεμπόριο καυσίμων»
19:31 Πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Πατ Φιν
19:21 Φρικιαστικό έγκλημα: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του
19:11 Μοχάμεντ αλ Χαντάντ: Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του
19:00 Τα Χριστούγεννα που πήρα… μία απόφαση
18:50 Αττική: Πολλά τα προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα, 50 κλήσεις για άντληση υδάτων στην Πυροσβεστική, ΒΙΝΤΕΟ
18:40 «Δεν έχουμε κανένα σημάδι», η αγωνία κορυφώνεται στις Σέρρες για τον αγνοούμενο διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορρόια
18:30 Σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης – Εκπομπές όσο μια μεγαλούπολη
18:21 Τα κάλαντα από την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ΒΙΝΤΕΟ
18:10 Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
18:00 Ιός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεκαετίες αργότερα
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ