Ιός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεκαετίες αργότερα

Ένας κοινός ιός που προσβάλλει συνήθως τα παιδιά ενδέχεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου της ουροδόχου κύστης σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Γιορκ.

Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, δείχνουν ότι ο ιός BK – συνήθως αβλαβής σε υγιή άτομα – μπορεί να προκαλέσει έμμεσες βλάβες στο DNA, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκινογένεσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του δρ. Simon Baker και εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στον ιό μπορεί να πυροδοτήσει μεταλλάξεις που, με την πάροδο του χρόνου, οδηγούν στην ανάπτυξη όγκων. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από τον ιό BK σε μικρή ηλικία χωρίς συμπτώματα, ο ιός μπορεί να παραμείνει αδρανής στους νεφρούς για δεκαετίες.

Πώς προκαλείται η βλάβη στο DNA

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανθρώπινο ουροθήλιο που αναπτύχθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και εξέθεσαν τα κύτταρα στον ιό BK. Διαπίστωσαν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο βλάβης στο DNA, το οποίο δεν προκλήθηκε άμεσα από τον ιό, αλλά από την άμυνα των ίδιων των κυττάρων.

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιχειρεί να εξαλείψει τη λοίμωξη, απελευθερώνει ένζυμα που στοχεύουν στο γενετικό υλικό του ιού. Ωστόσο, αυτά τα ένζυμα μπορούν να προκαλέσουν «παράπλευρη» ζημιά και στο DNA των ανθρώπινων κυττάρων, οδηγώντας σε μεταλλάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου.

Διαφορετικός μηχανισμός καρκινογένεσης

Όπως εξηγεί ο δρ. Baker, ο μηχανισμός αυτός διαφέρει από εκείνον άλλων ιογενών καρκίνων. «Σε καρκίνους όπως του τραχήλου της μήτρας, ο ιός ενσωματώνει το DNA του στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Στην περίπτωση της ουροδόχου κύστης, η βλάβη προκαλείται από τους ίδιους τους αμυντικούς μηχανισμούς του ιστού», σημειώνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεταλλάξεις εντοπίστηκαν όχι μόνο σε μολυσμένα κύτταρα, αλλά και σε γειτονικά κύτταρα που δεν είχαν προσβληθεί άμεσα. Το εύρημα αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί, κατά τη διάγνωση καρκίνου δεκαετίες αργότερα, συχνά δεν ανιχνεύονται ίχνη του ιού BK στους όγκους.

Αυξημένος κίνδυνος μετά από μεταμόσχευση

Η μελέτη φωτίζει και τον αυξημένο κίνδυνο για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Λόγω της ανοσοκαταστολής, ο ιός BK μπορεί να επανενεργοποιηθεί, προσβάλλοντας το ουροποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με τον δρ. Baker, οι λήπτες μεταμόσχευσης νεφρού έχουν έως και τριπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Νέες προοπτικές πρόληψης

Μέχρι σήμερα, η πρόληψη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης επικεντρώνεται κυρίως στην αποφυγή του καπνίσματος. Τα νέα ευρήματα, ωστόσο, ανοίγουν τον δρόμο για μια διαφορετική προσέγγιση, που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της ιογενούς αιτίας. Η ερευνητική ομάδα εξετάζει ήδη τρόπους καταστολής της δραστηριότητας του ιού BK, με στόχο τη μείωση τόσο της νεφρικής βλάβης όσο και του μελλοντικού κινδύνου καρκίνου.

«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την προέλευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης», τονίζει ο δρ. Baker. «Μας δίνει την ελπίδα ότι στο μέλλον η πρόληψη μπορεί να γίνει εξίσου σημαντική με τη θεραπεία».

